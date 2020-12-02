Новыми вагонами обещают укомплектовать маршрут Мангистау - Алматы

Фото из архива Lada.kz
До конца этого года АО «Пассажирские перевозки», как передаёт railnews.kz, планирует приобрести 50 новых вагонов для направлений Мангистау - Алматы, Кызылорда - Семей, Алматы – Оскемен и Нур-Султан – Семей.
В этом году для маршрута Мангистау - Атырау уже приобрели 18 новых вагонов.
К 2025 году парк национального перевозчика планируют пополнить 600 вагонами.
В этом году для маршрута Мангистау - Атырау уже приобрели 18 новых вагонов.
К 2025 году парк национального перевозчика планируют пополнить 600 вагонами.