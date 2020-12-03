Учитель черчения в Мангистау обучает охоте с ловчими птицами

- Не хочу идти на удалённую работу. У меня мало времени, чтобы сидеть дома. Люблю заниматься с детьми и с птицами. В первую очередь я настраиваю свою птицу. У одной из них тяжёлый характер. Имею двух крылатых охотников и шесть собак. С моими учениками поднимаемся в горы и охотимся, - поделился Иртис Ещанов.

- Есть особый секрет пошива кошелька. Сначала подготавливаю кожу, выравниваю по бокам. Разравниваю, чтобы нити не торчали, затем равномерно протыкаю специальным инструментом и прошиваю специальной толстой нитью, - рассказал Иртис Ешанов.

Иртис Ещанов - учитель черчения в школе села Тущыбек, занимается обучением школьников дрессировке птиц для соколиной охоты. Иртис Ещанов уже не раз становился призёром в соревнованиях по птичьей охоте.Амуницию и снаряжение для соколиной охоты он шьёт сам. В свободное время изготавливает сумки, кошельки, пояса для мужчин. Необходимые материалы, а это исключительно натуральная кожа, заказывает в Алматы.Также учитель занимается живописью, на его полотнах горы «Бозжыра», «Шеркала», исторические места Мангистау, юрты на просторах степей и лошади.