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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:02

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Учитель черчения в Мангистау обучает охоте с ловчими птицами

Житель села Тущыбек, преподаватель черчения, обучает дрессировке хищных птиц для соколиной охоты. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) региона.

Фото предоставили в ЦОКе региона
Иртис Ещанов - учитель черчения в школе села Тущыбек, занимается обучением школьников дрессировке птиц для соколиной охоты. Иртис Ещанов уже не раз становился призёром в соревнованиях по птичьей охоте.

- Не хочу идти на удалённую работу. У меня мало времени, чтобы сидеть дома. Люблю заниматься с детьми и с птицами. В первую очередь я настраиваю свою птицу. У одной из них тяжёлый характер. Имею двух крылатых охотников и шесть собак. С моими учениками поднимаемся в горы и охотимся, - поделился Иртис Ещанов.


Учитель черчения в Мангистау обучает охоте с ловчими птицами


Амуницию и снаряжение для соколиной охоты он шьёт сам. В свободное время изготавливает сумки, кошельки, пояса для мужчин. Необходимые материалы, а это исключительно натуральная кожа, заказывает в Алматы.

- Есть особый секрет пошива кошелька. Сначала подготавливаю кожу, выравниваю по бокам. Разравниваю, чтобы нити не торчали, затем равномерно протыкаю специальным инструментом и прошиваю специальной толстой нитью, - рассказал Иртис Ешанов.


Также учитель занимается живописью, на его полотнах горы «Бозжыра», «Шеркала», исторические места Мангистау, юрты на просторах степей и лошади.

Учитель черчения в Мангистау обучает охоте с ловчими птицами



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