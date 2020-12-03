Дорожники Мангистау рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулём

С наступлением холодов при движении по автомобильным дорогам необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, в том числе дорожных знаков 1.15 «Скользкая дорога» и 7.16 «Влажное покрытие».Они установлены на всей протяжённости дорог.В связи с резким ухудшением погодных условий, понижением температуры, выпадением осадков и образованием гололёда 2 декабря по согласованию с департаментом полиции (ДП) и департаментом по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) с 10:00 до 16:00 было закрыто движение всех видов автотранспорта на трассе Актау-Курык.Для ликвидации гололёда и обеспечения безопасного проезда на данном участке автодороги было задействовано две комбинированные дорожные машины подрядной организации областного филиала ТОО «Казахавтодор». Они осуществляли подсыпку противогололёдной смеси. По окончании работ движение было открыто.На остальных участках дорог республиканского значения области запрещения или ограничения движения не вводились.В период ухудшения погодных условий 2 декабря на трассах республиканской сети было задействовано 22 единицы специализированной техники ТОО «Казахавтодор», которые совместно с патрульными экипажами местной полицейской службы и сотрудниками дорожного надзора управления административной полиции обеспечивали безопасный проезд автомобилей по всем направлениям.