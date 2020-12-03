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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 1011

Дорожники Мангистау рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулём

В связи с наступлением зимнего периода водителям рекомендуется быть предельно внимательными за рулём: соблюдать безопасную дистанцию, скорость и избегать резкого торможения. Об этом сообщает директор Мангистауского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Айбек Ануарбеков.

Фото предоставили в «КазАвтоЖол»
С наступлением холодов при движении по автомобильным дорогам необходимо руководствоваться требованиями дорожных знаков, в том числе дорожных знаков 1.15 «Скользкая дорога» и 7.16 «Влажное покрытие».

Дорожники Мангистау рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулём


Они установлены на всей протяжённости дорог.

Дорожники Мангистау рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулём


В связи с резким ухудшением погодных условий, понижением температуры, выпадением осадков и образованием гололёда 2 декабря по согласованию с департаментом полиции (ДП) и департаментом по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) с 10:00 до 16:00 было закрыто движение всех видов автотранспорта на трассе Актау-Курык.

Для ликвидации гололёда и обеспечения безопасного проезда на данном участке автодороги было задействовано две комбинированные дорожные машины подрядной организации областного филиала ТОО «Казахавтодор». Они осуществляли подсыпку противогололёдной смеси. По окончании работ движение было открыто.

Дорожники Мангистау рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулём


На остальных участках дорог республиканского значения области запрещения или ограничения движения не вводились.

В период ухудшения погодных условий 2 декабря на трассах республиканской сети было задействовано 22 единицы специализированной техники ТОО «Казахавтодор», которые совместно с патрульными экипажами местной полицейской службы и сотрудниками дорожного надзора управления административной полиции обеспечивали безопасный проезд автомобилей по всем направлениям.




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Комментарии ( 2 )

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Добрыня (Посетители) Сегодня, 20:51
-две комбинированные дорожные машины- вы шутить изволите?! Ору *ука! Не могу, вы что там курите Бораты! Посмотрите видео как чистят и обрабытывают дороги в Москве, Торонто, шесть! Шесть едениц техники едут одна за другой, а чем вы обрабатываете? Песочком!? А как же бишофит!? Техническая соль! Ведь есть карьер в Курык!? А или всё бобло из бюджета- спи жена!
 
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  • Жанар
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 19:58

В период ухудшения погодных условий 2 декабря на трассах республиканской сети.

полиция обеспечивали безопасный проезд автомобилей по всем направлениям.

А что если всю зиму будет снег и гололёд!?.
То как же в других северных регионах РК где снег и гололёд всю зиму, и обходятся без пастухов в погонах?.

Это точно.
 
 

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