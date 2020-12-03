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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 1050

«Вперёд к мечте»! Фильммейкер из Актау победил в конкурсе видеороликов

К Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, Национальный Паралимпийский комитет Казахстана организовал конкурс видеороликов, в котором принял участие наш местный фильммейкер. По итогам конкурса его ролик под названием «Вперёд к мечте» занял первое место.

Заплыв Куаныш Аскара
Актауский фильммейкер Жарас Жумабай узнал о конкурсе за два дня до его завершения. Ему предстояло через своих знакомых найти местного паралимпийца, за сутки снять и смонтировать видео.

Главным героем в ролике стал Куаныш Аскар. Это мастер спорта по лёгкой атлетике, мастер спорта международного класса и член сборной страны по параплаванию.

Основная идея, по словам Жараса Жумабая: «Паралимпийцев не нужно жалеть, ими нужно восхищаться!».

- Спасибо всем, кто нас поддержал и сопереживал. Отдельная благодарность организаторам и спонсорам конкурса за поддержку паралимпийского движения в Казахстане. Я получил заряд мотивации от положительных откликов и отзывов. Всем добра, спорта и позитива. Помни: «Ты сможешь», - сказал Куаныш Аскар.


На конкурсе были представлены ролики к порядка 60-ти участников. Работы оценивались по следующим критериям: раскрытие темы/сценарий, креативность, актёрское мастерство, качественный монтаж. Ролик под названием «Вперёд к мечте» Жараса Жумабая занял первое место. В качестве приза ему обещают вручить 300 тысяч тенге.

На выигрышные деньги он планирует купить новое оборудование для съёмок.




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Комментарии ( 1 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • tom2005
  • non_alcoholic
  • askar1905
 Oлeг (Посетители) Сегодня, 16:23
Всегда вдохновляет подобный подход к жизни! Молодец! У нас куча народу, у которых есть руки и ноги, а они ничего хорошего в жизни сделать не могут ни для себя, не для окружающих!

Моё почтение, Жарас Жумабай!

Когда сидишь в колодце - видишь небо.
 
 

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