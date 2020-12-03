«Вперёд к мечте»! Фильммейкер из Актау победил в конкурсе видеороликов

- Спасибо всем, кто нас поддержал и сопереживал. Отдельная благодарность организаторам и спонсорам конкурса за поддержку паралимпийского движения в Казахстане. Я получил заряд мотивации от положительных откликов и отзывов. Всем добра, спорта и позитива. Помни: «Ты сможешь», - сказал Куаныш Аскар.

Актауский фильммейкер Жарас Жумабай узнал о конкурсе за два дня до его завершения. Ему предстояло через своих знакомых найти местного паралимпийца, за сутки снять и смонтировать видео.Главным героем в ролике стал Куаныш Аскар. Это мастер спорта по лёгкой атлетике, мастер спорта международного класса и член сборной страны по параплаванию.Основная идея, по словам Жараса Жумабая:На конкурсе были представлены ролики к порядка 60-ти участников. Работы оценивались по следующим критериям: раскрытие темы/сценарий, креативность, актёрское мастерство, качественный монтаж. Ролик под названием «Вперёд к мечте» Жараса Жумабая занял первое место. В качестве приза ему обещают вручить 300 тысяч тенге.На выигрышные деньги он планирует купить новое оборудование для съёмок.