Полиция Мангистау изъяла 12 единиц незарегистрированного оружия у местных жителей

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

За время проведения ОПМ проверкой охвачено 88 122 квартир в многоэтажных домах и 69 672 частных домов. Областной охват населения составил 98,2 процента, 100-процентной проверке подвергнуты съёмные жилые помещения, крестьянские хозяйства и дачные массивы.



При проверке владельцев гражданского оружия у 97 граждан выявлены нарушения правил хранения, у пяти – нарушения регистрации и перерегистрации оружия.



Правоохранители изъяли 12 единиц незарегистрированного оружия.



Кроме этого, проведено более 1000 рейдовых мероприятий на рынках и иных местах торговли.



Полиция задержала свыше 120 лиц без определённого места жительства и более 280 несовершеннолетних, которые занимались бродяжничеством и попрошайничеством.



Также был проверен весь подучетный контингент, состоящий на профилактическом и списочном учётах в органах внутренних дел. В итоге были выявлены и поставлены на учёт пять человек, которые освободились из мест лишения свободы и не встали своевременно на учёт.



За время проведения ОПМ по области выявлено свыше 12 тысяч административных правонарушений.



В органы внутренних дел было доставлено свыше 6500 человек. Задержанных дактилоскопировали и поставили на фото-видеоучёт.



Помимо этого, на территории региона с 23 по 30 ноября проведено ОПМ «Правопорядок». Были привлечены сотрудники местной полицейской службы, патрульной полиции, криминальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии.



В результате восьмидневного мероприятия по области раскрыто 63 преступления, выявлено 5147 административных правонарушений.



Сотрудниками ювенальной полиции выявлено 244 административных правонарушения, большая часть из которых по статье 73 КоАП РК (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений). Участковые инспекторы зафиксировали 2716 административных правонарушений по статье 492 КоАП РК (Нарушение правил проживания в помещениях) и статье 440 КоАП РК (распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения).



Сотрудники патрульной полиции на дорогах региона зарегистрировали 2187 административных правонарушений. Значительная часть нарушений приходится по статье 593 КоАП РК (Управление автомобилем без ремня безопасности). В алкогольном опьянении оформлены 42 водителя. В отношении 846 человек оформлены протоколы за переход дороги в неположенном месте.



В приёмник-распределитель были закрыты 16 человек, в центр адаптации и интоксикации доставлены 22 гражданина, в центр адаптации несовершеннолетних — 43.