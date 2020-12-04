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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:06

Просмотров: 1623

Двухэтажный туристический автобус приобрели для Актау

Новый двухэтажный автобус для экскурсионных поездок по городу и его окрестностям был приобретён за счёт инвесторов, так передаёт пресс-служба городского акимата.

Фото пресс-службы акима Актау
По словам представителя «Саѕріу avtopark» Аслана Жагбалиева, лучший способ ознакомиться с городом - это прогулки по улицам. В связи с этим возникла идея привезти в Актау двухэтажные автобусы. За счёт инвесторов был приобретён один экземпляр. Он будет курсировать по набережной и курортным объектам.

Двухэтажный туристический автобус приобрели для Актау


В качестве бренда планируется наклеить на новый автобус логотипы VisitMangystau.

Двухэтажный туристический автобус приобрели для Актау


- Основная цель – создать условия для ознакомления туристов с достопримечательностями региона, организовывать экскурсии. Мы налаживаем связь с базами отдыха. Это отличная возможность для гостей увидеть Актау. Если у предпринимателей будут предложения, мы готовы привести ещё несколько таких автобусов. Даже можно организовать поездки в уникальные, природные места области, - отметил Аслан Жагбалиев.


Двухэтажный туристический автобус приобрели для Актау


Высота автобуса составляет четыре метра, вместимость - 67 мест. Второй этаж оснащён видеокамерами. Транспорт соответствует европейским стандартам.



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Комментарии ( 7 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 10:45
Нет двухэтажные нам не помогут, нам нужны трёх, четырёхэтажные, автобусы. Так как единственная достопримечательность города - море застроено и со второго этажа его не видать. Люди живущие на верхних этажах открывайте бизнес - платные смотровые площадки скоро как нам обещают туристы повалят!
 
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  • cas277cas
  • dom555
  • Toryn
 Resistant (Посетители) Сегодня, 10:21
умирающие засушенные деревья смотреть и облезлые дома? nini

~All people smile in the same language~
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • aalleennaa69
  • ABCD
  • капучина
  • Resistant
  • dom555
 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:33
Сухостой разглядывать...
Как говорится: зачем козе баян?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • капучина
  • Maximus
 замакима (Посетители) Сегодня, 09:31
Ладно в Голливуде эти автобусы, в Париже в ньюерке и т. Д. Но у нас актау. Актау. Этооооо актау
 
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  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Сегодня, 09:08
Бывший Астанинский, кажется?
Автобус, конечно, хороший, и экскурсии по городу вещь нужная и интересная... Хотя, мне кажется, большим спросом пользоваться эта услуга не будет - как-то не развито у нас это, практически совсем....
С другой стороны - автобус двухэтажный, то есть, уже есть нестандарт по габаритной высоте. Предполагается, что автобус будет курсировать по набережной - так вот - когда приобретали автобус думали о различных светофорных балках, конструкциях, висящих поперёк всей дороги рекламных банеров, как натянутых, так и на жёстких конструкциях, которые опять же, на всю ширину дороги? А таких по набережной трассе (15, 14, 7 и далее микрорайоны) много...

И снова про автобусы, конкретно про те, что пришли чуть больше месяц назад на маршрут 3. Новые автобусы - это хорошо, спору нет. Более вместительные, чем ПАЗы, удобная посадка за счёт низкопольности модели, есть накопительные площадки...
НО!!! Когда их заказывали думали, просчитывали такие параметры, как протяжённость маршрутов, время в пути, пассажиропоток в обычное время и в часы пик?
Имел честь вчера вечером проехаться из 9-го мкрн. в верхние (32Б мкрн.) на новом этом автобусе. Такой толкучки, что даже двери еле закрывались не помню уже давно... Впечатление, что те параметры, что я выше привёл, для заказчиков автобусов попросту не существовало...

Вот интересно, кто-нибудь из Акиматов, в частности, Управления пассажирским транспортом сам пользуется услугами общественного транспорта? Какие у него мысли, а может вопросы, по его работе?
 
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bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 09:02
aalleennaa69,Ещё коровы есть,жующие картон .
 
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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 08:28
Какае достопремичательности актау ? Поездки среди верблюдов вот и вся красота
 
 

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