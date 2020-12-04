Двухэтажный туристический автобус приобрели для Актау

- Основная цель – создать условия для ознакомления туристов с достопримечательностями региона, организовывать экскурсии. Мы налаживаем связь с базами отдыха. Это отличная возможность для гостей увидеть Актау. Если у предпринимателей будут предложения, мы готовы привести ещё несколько таких автобусов. Даже можно организовать поездки в уникальные, природные места области, - отметил Аслан Жагбалиев.

По словам представителя «Саѕріу avtopark» Аслана Жагбалиева, лучший способ ознакомиться с городом - это прогулки по улицам. В связи с этим возникла идея привезти в Актау двухэтажные автобусы. За счёт инвесторов был приобретён один экземпляр. Он будет курсировать по набережной и курортным объектам.В качестве бренда планируется наклеить на новый автобус логотипы VisitMangystau.Высота автобуса составляет четыре метра, вместимость - 67 мест. Второй этаж оснащён видеокамерами. Транспорт соответствует европейским стандартам.