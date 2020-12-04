В Мангистау выявлено еще четыре случая COVID-19

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 819 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано четыре новых случая COVID-19.



По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 639 человек.



На сегодня в регионе зарегистрировано 3445 случаев заболевания COVID-19.