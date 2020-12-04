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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:54

Просмотров: 273

Десятки людей три месяца не получают зарплату из-за долгов нефтегазовой компании в Актау

В Актау десятки рабочих транспортной компании уже три месяца не получают зарплату. Водителям и менеджерам задолжали более 60 миллионов тенге. Об этом говорится в сюжете телеканала «Астана».

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По данным телеканала «Астана», в транспортно-логистической компании уже уволили больше половины сотрудников. Оставшиеся 60 человек продолжают работать, перевозить нефть, но денег им не платят. Дошло до того, что многим не на что купить еду.

- До сих пор на данный момент я еще сентябрьскую зарплату получить не могу, хотя у меня дома тоже семья. У нас уже там, на севере, холода, нужно покупать и дрова, и уголь. И вот такие проблемы. Мне сегодня вот с утра пришло СМС, что мне заблокировали карту, потому что не погашен кредит, - говорит рабочий Максим Терещенко.

По словам работодателей, компания оказалась на грани банкротства. Чтобы хоть как-то поддержать коллектив, вынуждены распродавать спецтехнику.

Логисты заявляют, что в долговую яму их загнал основной заказчик - местное нефтегазовое предприятие «Эмир Ойл», переставшее оплачивать услуги транспортировки нефти. С апреля из 50 миллионов тенге в месяц по договору возвращали лишь половину. А в сентябре оплату прекратили вовсе. Сейчас сумма долга перевалила за 350 миллионов тенге.

- На практике у них при цене больше 30 долларов спокойно хорошая прибыль выходит вовсю. Просто непонятно, почему они так делают. Реально, я считаю, что это мошеннический способ ведения бизнеса, потому что, вместо того, чтобы нам заплатить, и мы поставили бы технику нормально и не было проблем, они нанимают следующие компании, и ту же схему проворачивают с ними, - говорит директор по развитию бизнеса логистической компании Ивайло Тодоров.

Сейчас в споре между двумя компаниями пытаются разобраться и в управлении инспекции труда. Там о проблемах рабочих с зарплатами узнали только накануне.

- От работников ТОО «МКЛ Логистик» заявление в управление инспекции труда не поступало. Если работники обратятся с заявлением, будут приняты соответствующие меры. На сегодняшний день, по имеющимся сведениям, обе компании, между ними идут переговоры по выплате данных сумм, - сказал заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нуралы Байлаубаев.

В ТОО «Эмир Ойл» комментировать ситуацию на камеру отказались. Но в устной беседе отметили, что транспортная компания нарушила условия трудового договора. Вот только в судебном споре, который уже начался между партнерами, нефтегазовое предприятие выступает не истцом, а ответчиком.




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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:15
в споре между двумя компаниями пытаются разобраться и в управлении инспекции труда.

Шарашкина контора это,а не инспекция труда! Мы зарплату не получаем 7 месяцев! И эта контора всё знает! Подавали туда жалобу. От них одна отписка---" в связи с мараторием на проверки по указу президента не имеем право вмешиваться..." Всё! И в прокуратуру писали и в акимат и в Нур Отан. И все эти бездельники отправляют в Инспекцию труда. Круг замкнулся! А люди сидят без зарплаты! "Лада" помоги! prey
 
 

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