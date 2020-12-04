Десятки людей три месяца не получают зарплату из-за долгов нефтегазовой компании в Актау

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По данным телеканала «Астана», в транспортно-логистической компании уже уволили больше половины сотрудников. Оставшиеся 60 человек продолжают работать, перевозить нефть, но денег им не платят. Дошло до того, что многим не на что купить еду.
- До сих пор на данный момент я еще сентябрьскую зарплату получить не могу, хотя у меня дома тоже семья. У нас уже там, на севере, холода, нужно покупать и дрова, и уголь. И вот такие проблемы. Мне сегодня вот с утра пришло СМС, что мне заблокировали карту, потому что не погашен кредит, - говорит рабочий Максим Терещенко.
По словам работодателей, компания оказалась на грани банкротства. Чтобы хоть как-то поддержать коллектив, вынуждены распродавать спецтехнику.
Логисты заявляют, что в долговую яму их загнал основной заказчик - местное нефтегазовое предприятие «Эмир Ойл», переставшее оплачивать услуги транспортировки нефти. С апреля из 50 миллионов тенге в месяц по договору возвращали лишь половину. А в сентябре оплату прекратили вовсе. Сейчас сумма долга перевалила за 350 миллионов тенге.
- На практике у них при цене больше 30 долларов спокойно хорошая прибыль выходит вовсю. Просто непонятно, почему они так делают. Реально, я считаю, что это мошеннический способ ведения бизнеса, потому что, вместо того, чтобы нам заплатить, и мы поставили бы технику нормально и не было проблем, они нанимают следующие компании, и ту же схему проворачивают с ними, - говорит директор по развитию бизнеса логистической компании Ивайло Тодоров.
Сейчас в споре между двумя компаниями пытаются разобраться и в управлении инспекции труда. Там о проблемах рабочих с зарплатами узнали только накануне.
- От работников ТОО «МКЛ Логистик» заявление в управление инспекции труда не поступало. Если работники обратятся с заявлением, будут приняты соответствующие меры. На сегодняшний день, по имеющимся сведениям, обе компании, между ними идут переговоры по выплате данных сумм, - сказал заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нуралы Байлаубаев.
В ТОО «Эмир Ойл» комментировать ситуацию на камеру отказались. Но в устной беседе отметили, что транспортная компания нарушила условия трудового договора. Вот только в судебном споре, который уже начался между партнерами, нефтегазовое предприятие выступает не истцом, а ответчиком.
- До сих пор на данный момент я еще сентябрьскую зарплату получить не могу, хотя у меня дома тоже семья. У нас уже там, на севере, холода, нужно покупать и дрова, и уголь. И вот такие проблемы. Мне сегодня вот с утра пришло СМС, что мне заблокировали карту, потому что не погашен кредит, - говорит рабочий Максим Терещенко.
По словам работодателей, компания оказалась на грани банкротства. Чтобы хоть как-то поддержать коллектив, вынуждены распродавать спецтехнику.
Логисты заявляют, что в долговую яму их загнал основной заказчик - местное нефтегазовое предприятие «Эмир Ойл», переставшее оплачивать услуги транспортировки нефти. С апреля из 50 миллионов тенге в месяц по договору возвращали лишь половину. А в сентябре оплату прекратили вовсе. Сейчас сумма долга перевалила за 350 миллионов тенге.
- На практике у них при цене больше 30 долларов спокойно хорошая прибыль выходит вовсю. Просто непонятно, почему они так делают. Реально, я считаю, что это мошеннический способ ведения бизнеса, потому что, вместо того, чтобы нам заплатить, и мы поставили бы технику нормально и не было проблем, они нанимают следующие компании, и ту же схему проворачивают с ними, - говорит директор по развитию бизнеса логистической компании Ивайло Тодоров.
Сейчас в споре между двумя компаниями пытаются разобраться и в управлении инспекции труда. Там о проблемах рабочих с зарплатами узнали только накануне.
- От работников ТОО «МКЛ Логистик» заявление в управление инспекции труда не поступало. Если работники обратятся с заявлением, будут приняты соответствующие меры. На сегодняшний день, по имеющимся сведениям, обе компании, между ними идут переговоры по выплате данных сумм, - сказал заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области Нуралы Байлаубаев.
В ТОО «Эмир Ойл» комментировать ситуацию на камеру отказались. Но в устной беседе отметили, что транспортная компания нарушила условия трудового договора. Вот только в судебном споре, который уже начался между партнерами, нефтегазовое предприятие выступает не истцом, а ответчиком.