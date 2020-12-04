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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 737

Жители одного из сёл в Мангистау самостоятельно засыпали песком дорожные ямы

За свой счет были вынуждены ремонтировать дорогу жители села Атамекен. По их словам, сельский акимат обещает заасфальтировать эту улицу с 2003 года. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима сельского округа Атамекен.

Скриншот видеоматериала
Решение проблемы с дорогами на улице Толкын села Атамекен местным жителям пришлось взять в свои руки. Они засыпали дорожные ямы песком, купленным за свой счет.

- Все пришлось делать самостоятельно, так как помощь от властей мы ждем уже 17 лет. Мы за свой счет приобрели песок на 160 тысяч тенге, чтобы засыпать ямы. Ремонтные работы шли до часа ночи, - рассказал Жанибек Тулегенов, житель села Атамекен.

В пресс-службе акима сельского округа Атамекен пояснили, что при организации населением подобных работ необходимо заранее подавать заявку на использование автогрейдера. В исполнительном органе также рассказали о планах на следующий год.

- В 2021 году за счет областного бюджета мы планируем разработать проектно-сметную документацию на укладку асфальта протяженностью 40 километров, - отметили в акимате.




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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • cas277cas
  • Toryn
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:40
не удивлюсь, если еще штраф за самоуправство влепят

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • Toryn
 makovka (Посетители) Сегодня, 14:16
Акимату только комментируют и говорят о планах. А по факту ничего
 
 

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