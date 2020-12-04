Жители одного из сёл в Мангистау самостоятельно засыпали песком дорожные ямы

Решение проблемы с дорогами на улице Толкын села Атамекен местным жителям пришлось взять в свои руки. Они засыпали дорожные ямы песком, купленным за свой счет.- Все пришлось делать самостоятельно, так как помощь от властей мы ждем уже 17 лет. Мы за свой счет приобрели песок на 160 тысяч тенге, чтобы засыпать ямы. Ремонтные работы шли до часа ночи, - рассказал Жанибек Тулегенов, житель села Атамекен.В пресс-службе акима сельского округа Атамекен пояснили, что при организации населением подобных работ необходимо заранее подавать заявку на использование автогрейдера. В исполнительном органе также рассказали о планах на следующий год.- В 2021 году за счет областного бюджета мы планируем разработать проектно-сметную документацию на укладку асфальта протяженностью 40 километров, - отметили в акимате.