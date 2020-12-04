Приятная новость в конце дня! Житель Актау поблагодарил сотрудников полиции

Житель Актау стал очевидцем, как сотрудники полиции во время сильного гололёда 2 декабря не стали дожидаться спецтехники и вручную, с помощью лопат, стали засыпать дорогу песком.Горожане выражают благодарность инспекторам роты патрульной полиции ДП области Садыкову Магомеду Шафи, Алдамжарову Азату и командиру роты Булекбаеву Асылу.- Хотелось бы выразить слова благодарности сотрудникам ДПС. Молодцы! Просто ехали, остановились, взяли лопаты и начали кидать песок! Проезжая 43 километр, я был, правда, приятно удивлен. Дорога в тот день была скользкая. Спасибо ребятам огромное. Здоровья вам и вашим родителям!, - сказал житель Актау.