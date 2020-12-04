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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:33

Просмотров: 2211

Приятная новость в конце дня! Житель Актау поблагодарил сотрудников полиции

Со слов жителя Актау, сотрудники полиции до приезда спецтехники лопатами засыпали песком обледеневшую дорогу на трассе в районе 43 километра.

Кадр видео
Житель Актау стал очевидцем, как сотрудники полиции во время сильного гололёда 2 декабря не стали дожидаться спецтехники и вручную, с помощью лопат, стали засыпать дорогу песком.

Горожане выражают благодарность инспекторам роты патрульной полиции ДП области Садыкову Магомеду Шафи, Алдамжарову Азату и командиру роты Булекбаеву Асылу.

- Хотелось бы выразить слова благодарности сотрудникам ДПС. Молодцы! Просто ехали, остановились, взяли лопаты и начали кидать песок! Проезжая 43 километр, я был, правда, приятно удивлен. Дорога в тот день была скользкая. Спасибо ребятам огромное. Здоровья вам и вашим родителям!, - сказал житель Актау.




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Комментарии ( 3 )

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Сухов. (Посетители) Сегодня, 21:29
Цитата: Банкир
головотяпство и нерасторопность одних исправляют другие.

Что то "лада" не сообщило как менты цепляли на бродячих по дорогам верблюдов свето отражающие ленты.
По ТВ - это транслировалось, но в каком регионе?.

Это точно.
 
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  • Феникс
 Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 20:49
Зато, мужики молодцы!!!
С власти, спрос другой.
А они, чем смогли, тем и помогли.
Молодцы ребята!!!
 
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  • Феникс
 Банкир (Посетители) Сегодня, 18:19
головотяпство и нерасторопность одних исправляют другие. Спасибо!
 
 

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