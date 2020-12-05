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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:44

Просмотров: 717

Оплата по QR-коду появилась в автобусах Актау

На нескольких маршрутах общественного транспорта в Актау появилась возможность оплатить проезд с помощью QR-кода или баланса мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе акима Актау.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
В Актау на маршрутах общественного транспорта № 3, № 7 и № 8 появилась возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода. Для этого необходимо отсканировать код с наклейки внутри автобуса с помощью приложения Homebank, My Beeline или SMSBUS.

- Вместо QR-кода для оплаты можно использовать баланс мобильного телефона. Для этого нужно отправить SMS на номер 2505 с кодом автобуса, который указан на наклейках с QR-кодом. Для абонентов Beeline с 7 по 31 декабря будет действовать 50-процентная скидка, - сообщили в пресс-службе акимата города.

Оплата по QR-коду появилась в автобусах Актау


По словам Аслана Жагбалиева, директора товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Каспий Авто Парк», сейчас идут работы по установке терминалов для оплаты проезда банковской картой.

- После Нового года может быть введен дифференцированный тариф, поэтому для удобства населения мы устанавливаем терминалы. Проезд можно будет оплатить любой картой, а кондуктор сразу же выдаст чек, - добавил Аслан Жагбалиев.

QR-код (от английского Quick Response Code — код быстрого реагирования) — считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. Система QR-кодов стала популярной благодаря возможности быстрого считывания и большей емкости.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Trump Organization
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  • ЁмоЁ
  • dom555
  • Кинст
 Coffee (Посетители) Сегодня, 13:21
Я по прежнему считаю использование банковских карточек для оплаты проезда нерациональным и небезопасным (имею ввиду, что карманникам будет проще стащить карточку, после того, как они увидят, куда её человек положил; а в автобусах не всегда есть время и возможность убрать обратно карточку в надёжный дальний карман).

Введите пластиковые проездные, с возможностью пополнения в терминалах.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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kuanysh9 (Посетители) Сегодня, 13:17
Дают же банки детям, например БЦК и Жусан банк
 
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dom555 (Посетители) Сегодня, 13:10
Дети в садике делают фото лучше чем в статье. Не понятно как детям оплачивать 35 тенге . Кто детям дает платежные карты

Ничего не видно и не понятно!
 
 

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