Оплата по QR-коду появилась в автобусах Актау

В Актау на маршрутах общественного транспорта № 3, № 7 и № 8 появилась возможность оплачивать проезд с помощью QR-кода. Для этого необходимо отсканировать код с наклейки внутри автобуса с помощью приложения Homebank, My Beeline или SMSBUS.- Вместо QR-кода для оплаты можно использовать баланс мобильного телефона. Для этого нужно отправить SMS на номер 2505 с кодом автобуса, который указан на наклейках с QR-кодом. Для абонентов Beeline с 7 по 31 декабря будет действовать 50-процентная скидка, - сообщили в пресс-службе акимата города.По словам Аслана Жагбалиева, директора товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Каспий Авто Парк», сейчас идут работы по установке терминалов для оплаты проезда банковской картой.- После Нового года может быть введен дифференцированный тариф, поэтому для удобства населения мы устанавливаем терминалы. Проезд можно будет оплатить любой картой, а кондуктор сразу же выдаст чек, - добавил Аслан Жагбалиев.QR-код (от английского Quick Response Code — код быстрого реагирования) — считываемая машиной оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана. Система QR-кодов стала популярной благодаря возможности быстрого считывания и большей емкости.