Новые случаи COVID-19 зарегистрировали в Мангистау

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По состоянию на 6 декабря в Мангистауской области коронавирусная инфекция выявлена у 3450 человек.
С начала пандемии зарегистрировано 3383 случая выздоровления, скончались 53 человека.
Отметим, вчера сообщалось, что новых случаев коронавируса в области зафиксировано не было.
С начала пандемии зарегистрировано 3383 случая выздоровления, скончались 53 человека.
Отметим, вчера сообщалось, что новых случаев коронавируса в области зафиксировано не было.
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