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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:27

Просмотров: 1392

ТОО «Кала жолдары»: Наши работники превратились в пастухов

Отгоном скота в городской черте занимаются работники ТОО «Кала жолдары», но охватить всю территорию не представляется возможным. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото пользователя Lada.kz
С сентября по 31 декабря, как заявили на предприятии, ТОО «Кала жолдары» занимается озеленением города. Согласно технической спецификации работники предприятия должны производить отгон скота. Для этого имеется мобильная бригада, которая ежедневно работает совместно с полицией.

- Иногда бродячие животные заходят в город, и охватить всю окружающую территорию иногда бывает невозможным. За собственным скотом должны следить их хозяева. Наши работники, по сути, выполняют работу пастухов, следуя за чужими лошадьми и коровами, - отметили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».


Напомним, разгуливающих без присмотра лошадей уже неоднократно наблюдают местные жители в Актау.






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Комментарии ( 5 )

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  • Сергей Владимиров
 Казахстан (Посетители) Сегодня, 12:08
Одни и те же, на манеже....
 
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  • Сергей Владимиров
 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:46
Цитата: TU-154

Надо просто штрафовать хозяев бродящих по городу животных на несколько миллионов тенге каждого

Так они просто откажутся от этих животных.

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Жанар
  • Сергей Владимиров
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:43
Надо просто штрафовать хозяев бродящих по городу животных на несколько миллионов тенге каждого
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aktauskii
  • Жанар
  • Сергей Владимиров
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 11:17
Наши работники, по сути, выполняют работу пастухов.

Так - это историческое занятие для них.

Это точно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • rastolkuy
  • Сухов.
  • TU-154
  • Сергей Владимиров
  • Око
 None None (Посетители) Сегодня, 10:27
"За собственным скотом должны следить их хозяева."

Они и следят их окон в своих крутых домах
 
 

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