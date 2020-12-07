ТОО «Кала жолдары»: Наши работники превратились в пастухов

- Иногда бродячие животные заходят в город, и охватить всю окружающую территорию иногда бывает невозможным. За собственным скотом должны следить их хозяева. Наши работники, по сути, выполняют работу пастухов, следуя за чужими лошадьми и коровами, - отметили в пресс-службе ТОО «Кала жолдары».

С сентября по 31 декабря, как заявили на предприятии, ТОО «Кала жолдары» занимается озеленением города. Согласно технической спецификации работники предприятия должны производить отгон скота. Для этого имеется мобильная бригада, которая ежедневно работает совместно с полицией.Напомним, разгуливающих без присмотра лошадей уже неоднократно наблюдают местные жители в Актау.