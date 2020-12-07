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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 103

Выпускники школы в Бейнеу подарили посёлку футбольное поле

Выпускники средней школы имени Ж. Калдыгараева в селе Бейнеу построили открытое футбольное поле. Об этом сообщил Ынтымак Божанов, руководитель Бейнеуского районного отдела культуры, физической культуры и спорта.

Фото пресс-службы акимата Бейнеуского района
Строительство футбольного поля началось в июле. Выпускникам школы оно обошлось в 7 миллионов тенге. Общая площадь поля составляет 903 квадратных метра.

- Молодёжь нашего района начала эту тенденцию в 2019 году в рамках проекта «Туған жерге туыңды тік!». Сначала выпускники средней школы имени Абая, а в этом году выпускники средней школы имени Ы. Алтынсарина подарили жителям футбольное поле и детскую игровую площадку. Эту тенденцию продолжают и выпускники средней школы Ж. Калдыгараева, - сказал Ынтымак Божанов, руководитель Бейнеуского районного отдела культуры, физической культуры и спорта



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Комментарии ( 1 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 11:53
Интересно, а за чей счёт банкет???? Родители на футбольное поле скинулись??? За аттестаты???
 
 

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