Выпускники школы в Бейнеу подарили посёлку футбольное поле

Фото пресс-службы акимата Бейнеуского района

Строительство футбольного поля началось в июле. Выпускникам школы оно обошлось в 7 миллионов тенге. Общая площадь поля составляет 903 квадратных метра.



- Молодёжь нашего района начала эту тенденцию в 2019 году в рамках проекта «Туған жерге туыңды тік!». Сначала выпускники средней школы имени Абая, а в этом году выпускники средней школы имени Ы. Алтынсарина подарили жителям футбольное поле и детскую игровую площадку. Эту тенденцию продолжают и выпускники средней школы Ж. Калдыгараева, - сказал Ынтымак Божанов, руководитель Бейнеуского районного отдела культуры, физической культуры и спорта