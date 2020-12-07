В Каракиянском районе открылся «сервисный акимат»

Цель открытия сервисного акимата – следить за оперативным решением проблем граждан, снижение уровня коррупции и обеспечение прозрачности. Переход зданий акимата в формат Open-space позволит повысить доверие граждан к государственным учреждениям и структурам, заявляет чиновник.- В здании «сервисного акимата» работает восемь специалистов, оказывающих государственные услуги. В частности, отдел земельных отношений, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, образования, финансов, культуры и спорта, жилищно-коммунальные службы осуществляют свою работу, – сообщил Манар Тулегенов, руководитель аппарата акима Каракиянского района.