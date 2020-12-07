Школьники и лицеисты организовали субботник на озере Караколь в Мангистау





Провести субботник школьники и лицеисты решили после очередного рейда на Караколе, проведённого совместно с инспекторами Устюртского заповедника, ответственными за охрану заказника.- Взять на общественный контроль чистоту берегов озера Караколь – части Каракия-Каракольского зоологического заказника – решил волонтёрский отряд экопатруля «Хранители озера Караколь» ОО «Маңғыстау табиғаты». На восточном берегу Караколя перед участниками акции предстала неприглядная картина: от незаконной свалки твёрдых бытовых отходов в сторону озера тянулись разлетевшиеся от ветра пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда и другой лёгкий на вес, но тяжёлый по последствиям для природы мусор. Стометровое в длину и ширину пространство от свалки в сторону озера волонтёры расчистили за полтора часа. Затем уставшим, но довольным результатами своего труда школьникам были предоставлены бинокли и подзорная труба для наблюдений за пернатыми обитателями озера Караколь, – сообщил Адильбек Козыбаков, член Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.