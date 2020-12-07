Необычный цвет пламени бытового газа удивил жителя Актау

По словам мужчины, необычный цвет и запах он почувствовал накануне ночью, когда включил газовую плиту.- Я первый раз видел такой цвет. Обычно газ с голубым оттенком, а тут ярко оранжевый, ещё и запах странный, – рассказал житель Актау.В Актауском филиале АО «КазТрансГазАймак» сообщили, что жалоб к ним не поступало.- У нас всё работает исправно, не было никаких сбоев. Если есть посторонний запах, нужно обратиться в газовую службу по номеру 104, – сообщили в компании.