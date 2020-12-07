«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 07 Декабря
-3...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.51 KZT
  • €1 = 509.65 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 1251

Необычный цвет пламени бытового газа удивил жителя Актау

Житель Актау удивился жёлтому цвету пламени газа в кухонной плите. По словам мужчины, газ имеет и нехарактерный запах.

Фото из открытых источников
По словам мужчины, необычный цвет и запах он почувствовал накануне ночью, когда включил газовую плиту.

- Я первый раз видел такой цвет. Обычно газ с голубым оттенком, а тут ярко оранжевый, ещё и запах странный, – рассказал житель Актау.

В Актауском филиале АО «КазТрансГазАймак» сообщили, что жалоб к ним не поступало.

- У нас всё работает исправно, не было никаких сбоев. Если есть посторонний запах, нужно обратиться в газовую службу по номеру 104, – сообщили в компании.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
мирабелла (Посетители) Сегодня, 18:49
Цвет газа от примесей, у нас так же выглядит пламя. Газ грязный просто, думаю
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 18:18
Обычно при проверках на утечку на магистральных трубах подают какую то добавку она с запахом идёт. Если есть утечка запах стоит. Следует в 104 обратится и проверить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Око (Посетители) Сегодня, 18:00
Вам плиты бы на проверку да вытяжку проверить. Вызовите газ службу. Воздух не проходит.

всё вижу
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика