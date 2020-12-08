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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 26

Подвал затопило в одном из жилых домов в 30 микрорайоне Актау

Житель дома №169 в 30 микрорайоне пожаловался на затопление подвала. По его словам, воду из подвала не откачивали несколько дней, из-за чего во всем доме появился неприятный запах. Даут Чапканов, директор управляющей компании, обслуживающей этот дом, сообщил, что работы по очистке подвального помещения уже начались.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В доме №169 в 30 микрорайоне затопило подвал. По словам одного из жителей дома, из-за происшествия во всем здании ощущается затхлый запах.

- В субботу мы звонили в обслуживающую компанию и там нам ответили, что подвал очищают. Но там все еще полно воды, и запах не исчез. Из-за него мои дети жалуются на головную боль. Вообще, дом построили и сдали в 2011 году, а уже такие проблемы, - пожаловался житель дома.

Директор управляющей компании ИП «Чапканов» рассказал, что работы по очистке подвала уже ведутся. Он отметил, что подобные инциденты происходят из-за недочетов в конструкции канализационной системы.

- В домах 30 микрорайона такие ситуации происходят постоянно из-за засоров в системе канализации. Когда в субботу мы узнали о затоплении, то подали заявку в товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Кала жолдары». Поскольку все произошло в выходные, приехала только одна дежурная машина, но ее объема было недостаточно, чтобы осушить подвал. Сейчас воду уже откачали. Наши сотрудники обработают помещение, чтобы нейтрализовать запах, - сообщил Даут Чапканов.




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