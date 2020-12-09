Всего 14 новых рабочих мест! В Мангистау планируют запустить рыбоконсервное и мукомольное производства

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Рыбоконсервное производство планирует выпускать 400 банок в день.



- Общая стоимость проекта оценивается в 40,5 миллиона тенге. Ожидается создание семи новых рабочих мест. Цех будет осуществлять свою деятельность в зависимости от времени года (в зависимости от периода вылова рыбы), - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.



Также, по данным ЦОК, в Мангистау планирует организовать производство пшеничной муки.



- Общая стоимость проекта оценивается в 105 миллионов тенге. Мощность составит 80 тонн муки в месяц и 30 тонн отрубей. Будет создано семь новых рабочих мест, - отметили в ЦОК региона.



В Мангистау ведется строительство семи теплиц. Стоимость проектов составила 1,2 миллиарда тенге (это частные и кредитные средства). По данным ЦОК, будет создано около 182 рабочих мест.



- Сегодня ведутся соответствующие работы акиматами городов и районов совместно с управлением сельского хозяйства Мангистауской области, согласно плану, по расширению площадей тепличных комплексов на 7 га (Актау – 1,7 га, Жанаозен – 1 га, Бейнеуский район - 0,22 га, Каракиянский район - 1 га, Мангистауский район – 1,1 га, Мунайлинский район – 1,1 га, Тупкараганский район -1 га). Также по расширению тепличных площадей до конца года планируется реализовать 33 теплицы площадью 7,6 га. Из них введено 26 теплиц на площади 5,1 га, ведется строительство семи теплиц на площади 2,43 га, - рассказали в ЦОК региона.