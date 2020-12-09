«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Декабря
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.24 KZT
  • €1 = 510.96 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:18

Просмотров: 1919

Всего 14 новых рабочих мест! В Мангистау планируют запустить рыбоконсервное и мукомольное производства

Реализация данных проектов утверждена акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым на основании плана по развитию несырьевого сектора. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстрация к материалу
Рыбоконсервное производство планирует выпускать 400 банок в день.

- Общая стоимость проекта оценивается в 40,5 миллиона тенге. Ожидается создание семи новых рабочих мест. Цех будет осуществлять свою деятельность в зависимости от времени года (в зависимости от периода вылова рыбы), - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Также, по данным ЦОК, в Мангистау планирует организовать производство пшеничной муки.

- Общая стоимость проекта оценивается в 105 миллионов тенге. Мощность составит 80 тонн муки в месяц и 30 тонн отрубей. Будет создано семь новых рабочих мест, - отметили в ЦОК региона.

В Мангистау ведется строительство семи теплиц. Стоимость проектов составила 1,2 миллиарда тенге (это частные и кредитные средства). По данным ЦОК, будет создано около 182 рабочих мест.

- Сегодня ведутся соответствующие работы акиматами городов и районов совместно с управлением сельского хозяйства Мангистауской области, согласно плану, по расширению площадей тепличных комплексов на 7 га (Актау – 1,7 га, Жанаозен – 1 га, Бейнеуский район - 0,22 га, Каракиянский район - 1 га, Мангистауский район – 1,1 га, Мунайлинский район – 1,1 га, Тупкараганский район -1 га). Также по расширению тепличных площадей до конца года планируется реализовать 33 теплицы площадью 7,6 га. Из них введено 26 теплиц на площади 5,1 га, ведется строительство семи теплиц на площади 2,43 га, - рассказали в ЦОК региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Aktauskii
  • DAD
  • rastolkuy
  • My_way
  • 444
  • Космос
 Maska (Посетители) Сегодня, 14:03
А зачем делать именно консервы, если выпускаться их будет всего лишь 400 банок в день??? Можно же обычную упаковку сделать, картонную или из пластика!

Или качество продукции настолько плохое, что будет лежать на полках годами? Непонятно.

Распилом попахивает если честно.

Или это всё ради 7 (семи!) рабочих мест? Типа "всё для народа"? Совсем непонятно.

Вот читаю и вчитать не могу никак. Семь рабочих мест там, семь рабочих мест на муке, семь теплиц, миллиард тенге.
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +13
  • tolk
  • ЁмоЁ
  • malovdmitriy
  • бася
  • mer
  • non_alcoholic
  • Aktauskii
  • DAD
  • arelav_74
  • rastolkuy
  • My_way
  • 444
  • Космос
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 12:24
Что то все ведётся строиться образовывается а результата ноль и цены бешенные
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика