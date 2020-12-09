С начала года в службу «112» поступило почти 114 тысяч звонков от жителей Мангистау

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За 11 месяцев уходящего года в регионе зафиксировано 238 чрезвычайных ситуаций, спасено 11 человек, доврачебная медицинская помощь оказана 76 пострадавшим. Девять человек пострадали, трое погибли. В этом году произошло 227 пожаров, что меньше прошлогоднего показателя на 26 фактов.



Усилиями департамента, а также других государственных органов, удалось обеспечить снижение гибели людей в купальный период по сравнению с 2019 годом на 61% и в пять раз уменьшить гибель детей.



- Впервые в республике создан пожарный пост в селе Боранкул Бейнеуского района за счет средств местных исполнительных органов. Распоряжением акимата села предусмотрено 13 штатных единиц работников пожарного поста. На содержание объекта ежегодно планируется выделение порядка 12 млн. тенге. Пожарный пост, оборудованный в здании Боранкульского Дома культуры, обеспечен спальной комнатой, гаражом для хранения техники, столовой и контактным телефоном. Ведется строительство комплекса пожарного депо в селе Баскудык Мунайлинского района. Открытие пожарного депо запланировано на 16 декабря этого года, - рассказала Гульнара Ходжабекова, руководитель отдела по связям с общественностью департамента по ЧС.



Возводится водно-спасательная станция на участке №11 микрорайона «Приморский-1» в Актау. В настоящее время завершены работы первого этапа строительства. Ввод в эксплуатацию спасательной станции запланирован на 2021 год.