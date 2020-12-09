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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Житель Актау подобрал на дороге краснокнижного филина

Житель Актау Александр на дороге в пригороде обнаружил птицу, которая не пыталась улететь и даже не испугалась при виде людей. Член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков рассказал о состоянии птицы.

Фото Адильбека Козыбакова
Адильбек Козыбаков рассказал, что житель Актау Александр обнаружил на дороге в пригороде Актау филина.



- Птицу передали в надежные руки актауского «доброго доктора Айболита», ветеринара Анны Простетовой. Птица находится под наблюдением. Это молодая особь, и она попала в такую ситуации по своей неопытности, - сказал Адильбек Козыбаков.

Житель Актау подобрал на дороге краснокнижного филина


По словам экозащитника, круглый год, особенно в периоды весенних и осенних миграций птиц, жители и гости Актау, а также работники различных предприятий Мангистауской области, проживающие в вахтовых поселках, подбирают диких птиц с различными травмами. Лебедь-шипун, большая выпь, филин, различные цапли, мелкие соколы и другие птицы, в том числе занесенные в Красную книгу Казахстана, попадают в руки неравнодушных граждан, которые имеют желание, но не имеют возможности оказать ветеринарную помощь пострадавшим животным.

- Для Мангистау это большая проблема, так как нет специализированного центра реабилитации диких птиц. Попавшие в беду птицы в том же или в еще более худшем состоянии выпускаются в природу, то есть становятся легкой добычей для шакалов, лисиц, бродячих собак и кошек. У нас есть центр для реабилитации тюленей, но там нет условий для содержания птиц. Эту проблему я пытаюсь решить комплексно. Уже разработал концепцию и в ближайшее время буду выходить на заинтересованные организации и потенциальных спонсоров, - отметил Адильбек Козыбаков.



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