В рекламных целях! Воздушный шар не совершал полёт над Актау

- Шар взлетел и приземлился на территории гостиницы посредством привязного подъёма. Он был закреплён к наземным конструкциям, - объяснил Олег Агеев.

По словам хозяина аттракциона Олега Агеева, прогулки на воздушном шаре не предусмотрены. Это был привязной подъём воздушного шара. Акция была осуществлена руководством гостиницы «Holiday Inn» в 15 микрорайоне в рекламных целях.Напомним, воздушный шар над побережьем Актау сняли на видео.