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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:13

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В морском порту Курык начал работать пункт маневренного базирования

Церемония сдачи в эксплуатацию пункта маневренного базирования (ПМБ) «Абай» состоялась 10 декабря в морском порту Курык. Танкер, построенный на Уральском заводе «Магнит», предназначен для швартовки, стоянки и обслуживания кораблей, катеров и судов. Об этом сообщили в пресс-центре Пограничной службы КНБ РК.

Пункт маневренного базирования. Фото предоставлено пресс-центром
Как отметили военные, использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность.

- ПМБ – это своего рода танкер, который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания, решает проблему дефицита стоянок и причалов. Пункт обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности, - отметили в пресс-центре.




В церемонии приняли участие генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев, представители департамента внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны пограничной службы КНБ «Застава тарландары».

В ходе торжества командиру ПМБ «Абай» был передан военно-морской пограничный флаг и табличка. Состоялся выход в море нового плавсредства, прошёл парад кораблей и катеров.



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