В морском порту Курык начал работать пункт маневренного базирования

Как отметили военные, использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность.- ПМБ – это своего рода танкер, который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания, решает проблему дефицита стоянок и причалов. Пункт обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности, - отметили в пресс-центре.В церемонии приняли участие генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев, представители департамента внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны пограничной службы КНБ «Застава тарландары».В ходе торжества командиру ПМБ «Абай» был передан военно-морской пограничный флаг и табличка. Состоялся выход в море нового плавсредства, прошёл парад кораблей и катеров.