В морском порту Курык начал работать пункт маневренного базирования

Пункт маневренного базирования. Фото предоставлено пресс-центром
Как отметили военные, использование причала намного облегчит работу моряков-пограничников, повысит эффективность работы кораблей и катеров, их автономность.
- ПМБ – это своего рода танкер, который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания, решает проблему дефицита стоянок и причалов. Пункт обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности, - отметили в пресс-центре.
В церемонии приняли участие генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев, представители департамента внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны пограничной службы КНБ «Застава тарландары».
В ходе торжества командиру ПМБ «Абай» был передан военно-морской пограничный флаг и табличка. Состоялся выход в море нового плавсредства, прошёл парад кораблей и катеров.
- ПМБ – это своего рода танкер, который в море может заправить корабли ГСМ и обеспечить продуктами питания, решает проблему дефицита стоянок и причалов. Пункт обеспечит тыловое и электрическое снабжение и оперативность реагирования на различные угрозы по охране морских рубежей. Судно отвечает самым современным требованиям экологической безопасности, - отметили в пресс-центре.
В церемонии приняли участие генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев, представители департамента внутренних дел, департамента по чрезвычайным ситуациям, ветераны пограничной службы КНБ «Застава тарландары».
В ходе торжества командиру ПМБ «Абай» был передан военно-морской пограничный флаг и табличка. Состоялся выход в море нового плавсредства, прошёл парад кораблей и катеров.
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