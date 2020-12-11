В Мангистау зарегистрировано девять новых случаев COVID-19

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 836 случаев COVID-19, из них девять в нашей области.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане 841 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, двое из них в Мангистау.
Также за сутки по стране зафиксировано 137 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3477 случаев заражения CoViD-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане 841 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, двое из них в Мангистау.
Также за сутки по стране зафиксировано 137 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3477 случаев заражения CoViD-19.