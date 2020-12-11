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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:57

Просмотров: 1050

В Мангистау зарегистрировано девять новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у девятерых жителей Мангистау. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстрация к материалу
В Казахстане за сутки зарегистрировано 836 случаев COVID-19, из них девять в нашей области.

По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в Казахстане 841 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, двое из них в Мангистау.

Также за сутки по стране зафиксировано 137 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3477 случаев заражения CoViD-19.



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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:06
Mackoi, Наверное так же как и в России врачам и мед.организациям запретили говорить населению подобную информацию.

* По нашей области вообще непонятно. Наша область в зеленой зоне, однако торговым центрам работать по воскресениям не разрешили, а областям в желтой зоне разрешили.
* Наши школы и дошкольники не могут учиться, а в Кустанае и Алматы 1-5 классы учатся.
* Утренники и празднования запретили (и это правильно наверное), а недавно модельная школа проводила вечеринку полный зал был детей и взрослых без масок и не соблюдали дистанцию. Почему ком-то можно, а кому то нет.
* Нулевые классы в платных школах действуют, и даже с продленками, а в государственных тишина. Чем мой ребенок хуже, он тоже хочет готовиться к школе, хочет общаться с другими ребятами. Он не виноват, что у мамы нет 70 тыс. за месяц платить.
* Каждую неделю появляются новости , о том сколько людей лежит в инфекционке. А с чем они лежат, от чего лечатся? Может у людей денег нет и они просто едой травятся некачественной, а может пневмония в городе опять, а все молчат.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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  • babe
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  • DAD
  • Ну Ну
  • master_kz
 Mackoi (Посетители) Сегодня, 09:49
Только админ не удаляй пожалуйста мой комментарий.
Почему не указывается из каких населённых пунктов эти заболевшие, они бессимптомные или попали в больницу, приехавшие откуда нибудь или здесь заразились? Почему Минздрав продолжает скрывать полную информацию по заболеванию? Сколько заболевших короновирусной пневмонией в Мангистау? Население имеет право знать распространение болезни. Предупреждённый защищён
 
 

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