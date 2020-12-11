В спецЦОНе Актау объяснили причину очередей и сбоя в работе

Фото из архива Lada.kz

В актауском спецЦОНе уже несколько дней выстраиваются очереди посетителей.



- Опять сбой программы. Вчера простояли три часа в ожидании получения документов и номеров, - жалуются автовладельцы.



В руководстве спецЦОНа сообщили, что произошёл сбой в работе информационной системы УАП ремонтно-эксплуатационного отдела Актау и просят горожан проявить терпение и понимание. Ситуация с очередью - временное неудобство, заверили в спецЦОНе.



- Мы работаем в штатном режиме, принимаем документы и обслуживаем население. Проблема не в нашей системе, а у УАП РЭО. Поэтому чтобы зарегистрировать авто и получить водительские права, автовладельцам приходится ждать по пять-шесть часов. Приносим свои извинения за временные неудобства, специалисты продолжают устранять сбой системы. В скором времени работа нормализуется, - сказал начальник отдела специализированного ЦОНа Актау Ильдар Асманбетов.