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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:18

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В спецЦОНе Актау объяснили причину очередей и сбоя в работе

Жители Актау пожаловались на работу спецЦОНа. По словам горожан, им приходится стоять в очереди по несколько часов. В центре обслуживания населения прокомментировали ситуацию.

Фото из архива Lada.kz
В актауском спецЦОНе уже несколько дней выстраиваются очереди посетителей.

- Опять сбой программы. Вчера простояли три часа в ожидании получения документов и номеров, - жалуются автовладельцы.

В руководстве спецЦОНа сообщили, что произошёл сбой в работе информационной системы УАП ремонтно-эксплуатационного отдела Актау и просят горожан проявить терпение и понимание. Ситуация с очередью - временное неудобство, заверили в спецЦОНе.

- Мы работаем в штатном режиме, принимаем документы и обслуживаем население. Проблема не в нашей системе, а у УАП РЭО. Поэтому чтобы зарегистрировать авто и получить водительские права, автовладельцам приходится ждать по пять-шесть часов. Приносим свои извинения за временные неудобства, специалисты продолжают устранять сбой системы. В скором времени работа нормализуется, - сказал начальник отдела специализированного ЦОНа Актау Ильдар Асманбетов.



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