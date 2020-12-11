Сеть крупных аптек в Актау подписали антимонопольный комплаенс

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В антимонопольном ведомстве Мангистауской области рассказали, что работа департамента направлена на пресечение необоснованного роста цен на фармацевтическую продукцию, лекарственные средства и изделия медицинского характера.



- В настоящее время антимонопольным органом ежедневно отслеживаются цены на ПЦР-тестирование, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. В случае установления нарушений действующего законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования, - отметили в ведомстве.



Для справки:

Антимонопольный комплаенс — внутренняя система и деятельность организации по устранению рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями.