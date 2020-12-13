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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:54

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Новый рынок открыли в Актау

Торжественная церемония открытия торгового комплекса «Кок-Базар» прошла в преддверии празднования Дня Независимости страны, передает пресс-служба городского акимата.

Новый рынок в 25 микрорайоне. Фото предоставила пресс-служба акима Актау
«Кок-Базар» - это продовольственный рынок общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Он расположен в 25 микрорайоне.

Новый рынок открыли в Актау


Складские помещения и овощехранилище оборудованы холодильными установками, занимая площадь в 7500 квадратных метров.

Новый рынок открыли в Актау


- Функционирование данного стратегически важного для региона объекта будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, позволит сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары и на инфляцию в целом, - подчеркнул первый заместитель акима области Алихан Кыраубаев.


Новый рынок открыли в Актау


Для строительства данного комплекса частными инвесторами вложено порядка 900 миллионов тенге собственных средств. Создано порядка 250 рабочих мест. Кроме этого, овощехранилище является участником государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».

Новый рынок открыли в Актау





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