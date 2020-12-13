Новый рынок открыли в Актау

- Функционирование данного стратегически важного для региона объекта будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, позволит сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары и на инфляцию в целом, - подчеркнул первый заместитель акима области Алихан Кыраубаев.

«Кок-Базар» - это продовольственный рынок общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Он расположен в 25 микрорайоне.Складские помещения и овощехранилище оборудованы холодильными установками, занимая площадь в 7500 квадратных метров.Для строительства данного комплекса частными инвесторами вложено порядка 900 миллионов тенге собственных средств. Создано порядка 250 рабочих мест. Кроме этого, овощехранилище является участником государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».