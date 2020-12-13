Новый рынок открыли в Актау

Новый рынок в 25 микрорайоне. Фото предоставила пресс-служба акима Актау
«Кок-Базар» - это продовольственный рынок общей площадью 16 тысяч квадратных метров. Он расположен в 25 микрорайоне.
Складские помещения и овощехранилище оборудованы холодильными установками, занимая площадь в 7500 квадратных метров.
Для строительства данного комплекса частными инвесторами вложено порядка 900 миллионов тенге собственных средств. Создано порядка 250 рабочих мест. Кроме этого, овощехранилище является участником государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».
Складские помещения и овощехранилище оборудованы холодильными установками, занимая площадь в 7500 квадратных метров.
- Функционирование данного стратегически важного для региона объекта будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, позволит сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары и на инфляцию в целом, - подчеркнул первый заместитель акима области Алихан Кыраубаев.
Для строительства данного комплекса частными инвесторами вложено порядка 900 миллионов тенге собственных средств. Создано порядка 250 рабочих мест. Кроме этого, овощехранилище является участником государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025».
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