Полиция оформила протоколы на 222 пешеходов в Мангистау

Самым частым нарушением ПДД, по информации ведомства, являются непристегнутые ремни безопасности (статья 593 КоАП РК). В ходе ОПМ полиция оформила 358 протоколов на нарушителей данной статьи.Кроме этого, составлены 222 протокола на пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.Не уступили пешеходам (статья 600 КоАП РК) 57 водителей.За рулем в состоянии алкогольного опьянения (статья 608 КоАП РК) оказались восемь человек.За выезд на встречную полосу (статья 596 часть 3 КоАП РК) составлено четыре протокола.