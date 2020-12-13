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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 795

Полиция оформила протоколы на 222 пешеходов в Мангистау

О выявленных нарушениях в рамках республиканского ОПМ «Правопорядок», который проходил с 11 по 13 декабря, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Самым частым нарушением ПДД, по информации ведомства, являются непристегнутые ремни безопасности (статья 593 КоАП РК). В ходе ОПМ полиция оформила 358 протоколов на нарушителей данной статьи.

Кроме этого, составлены 222 протокола на пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Не уступили пешеходам (статья 600 КоАП РК) 57 водителей.

Полиция оформила протоколы на 222 пешеходов в Мангистау


За рулем в состоянии алкогольного опьянения (статья 608 КоАП РК) оказались восемь человек.

За выезд на встречную полосу (статья 596 часть 3 КоАП РК) составлено четыре протокола.

Полиция оформила протоколы на 222 пешеходов в Мангистау



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Комментарии ( 3 )

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ABCD (Посетители) Сегодня, 21:17
Эт нормально,скоро новый год! Бабло рубят гайцы
 
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  • Aman.6586
  • Oraz
 babe (Посетители) Сегодня, 20:22
Вот то, что пешеходов штрафовали это отлично , только такая акция должна быть регулярна, ибо многие совсем расслабились, забыв , что пешеход это тоже участник движения и помимо прав есть и обязанности!
 
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  • Жанар
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 20:10
Новый чёс money ментов в казну и себе в карман, с народа.

Это точно.
 
 

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