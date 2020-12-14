Жителей Мангистауской области за нарушение карантина оштрафовали более чем на 4 миллиона тенге

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В Мангистауском областном акимате в ответе на запрос редакции Lada.kz рассказали, насколько пополнилась государственная казна за счёт штрафов по нарушению карантина.



По данным пресс-службы, 102 жителя Мангистауской области с 5 июля по декабрь 2020 года выплатили штрафы на общую сумму в размере 4 250 340 тенге за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Больше всего штрафов наложено на индивидуальных предпринимателей. Они выплатили штрафы на сумму 5 750 460 тенге. За пять месяцев власти за нарушение карантина привлекли только одно юридическое лицо, в отношении которого наложили штраф в размере 319 470 тенге.



При этом, в акимате отметили, что злостных и повторных нарушений карантинных мер по Мангистауской области не выявлено.



Всего в Мангистауской области работают 24 мониторинговые группы. Редакция в запросе задала вопрос акиму области Серикбаю Трумову и главному санитарному врачу региона Газизу Надуеву, кто входит в 24 мониторинговые группы?



На этот вопрос в акимате дали следующий ответ:



-В Мангистауской области с августа в общей сложности проведено порядка 800 рейдовых мероприятий. Проводятся они специальными мониторинговыми группами. В их состав входят представители местных исполнительных органов, органов внутренних дел, общественные активисты и другие заинтересованные лица.



Также в запросе есть вопрос касательно графика работы мониторинговых групп. Ответ на этот вопрос в ведомствах не дали.



Что касается проверок представителей бизнеса, то в ответе акимата говорится, что: (Редакция публикует ответ без изменения)



- При выявлении нарушений со стороны жителей региона субъекты здравоохранения на основании информации мониторинговых групп направляют в территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информацию или же экстренное извещение о случаях возникновения или угрозы распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий. Далее проводится внеплановая проверка субъекта предпринимательства органами санитарно-эпидемиологического контроля в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.





По данным акимата, жители Мангистауской области в случае фиксирования факта нарушения карантинных мер имеют право обратиться в координационный центр экстренных извещений при департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по номеру 30-20-47(+77019051010 Аксана Гани Исакызы - ответственный специалист).