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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:09

Просмотров: 631

Жителей Мангистауской области за нарушение карантина оштрафовали более чем на 4 миллиона тенге

За нарушение карантинного режима на жителей Мангистауской области наложено 102 штрафа на сумму 4 250 340 тенге. Также к ответственности привлечено одно юридическое лицо, штраф составил 319 470 тенге, и 18 индивидуальных предпринимателей на сумму– 5 750 460 тенге. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного акимата.

Иллюстративное фото
В Мангистауском областном акимате в ответе на запрос редакции Lada.kz рассказали, насколько пополнилась государственная казна за счёт штрафов по нарушению карантина.

По данным пресс-службы, 102 жителя Мангистауской области с 5 июля по декабрь 2020 года выплатили штрафы на общую сумму в размере 4 250 340 тенге за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Больше всего штрафов наложено на индивидуальных предпринимателей. Они выплатили штрафы на сумму 5 750 460 тенге. За пять месяцев власти за нарушение карантина привлекли только одно юридическое лицо, в отношении которого наложили штраф в размере 319 470 тенге.

При этом, в акимате отметили, что злостных и повторных нарушений карантинных мер по Мангистауской области не выявлено.

Всего в Мангистауской области работают 24 мониторинговые группы. Редакция в запросе задала вопрос акиму области Серикбаю Трумову и главному санитарному врачу региона Газизу Надуеву, кто входит в 24 мониторинговые группы?

На этот вопрос в акимате дали следующий ответ:

-В Мангистауской области с августа в общей сложности проведено порядка 800 рейдовых мероприятий. Проводятся они специальными мониторинговыми группами. В их состав входят представители местных исполнительных органов, органов внутренних дел, общественные активисты и другие заинтересованные лица.

Также в запросе есть вопрос касательно графика работы мониторинговых групп. Ответ на этот вопрос в ведомствах не дали.

Что касается проверок представителей бизнеса, то в ответе акимата говорится, что: (Редакция публикует ответ без изменения)

- При выявлении нарушений со стороны жителей региона субъекты здравоохранения на основании информации мониторинговых групп направляют в территориальное подразделение ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информацию или же экстренное извещение о случаях возникновения или угрозы распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий. Далее проводится внеплановая проверка субъекта предпринимательства органами санитарно-эпидемиологического контроля в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.


По данным акимата, жители Мангистауской области в случае фиксирования факта нарушения карантинных мер имеют право обратиться в координационный центр экстренных извещений при департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по номеру 30-20-47(+77019051010 Аксана Гани Исакызы - ответственный специалист).



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