В Жанаозене оштрафовали владельцев магазинов за незаконную продажу религиозной литературы

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Решением специализированного суда Жанаозена на каждого нарушителя наложен штраф в размере 35 МРП - 97 230 тенге.



- Продажей религиозной литературы могут заниматься официальные точки реализации книжной продукции, имеющие на это отдельное разрешение. Несмотря на это, незаконные факты всё же встречаются, - рассказал Жанарбек Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области.



Глава департамента полиции напомнил, что за ввоз или распространение религиозной литературы и других материалов, предметов религиозного назначения статьей 490 КоАП РК предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 50 МРП на физических лиц.