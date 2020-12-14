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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:22

Просмотров: 159

В Жанаозене оштрафовали владельцев магазинов за незаконную продажу религиозной литературы

Сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму в Жанаозене выявили три пункта реализации религиозной литературы. В результате мероприятия были изъяты 15 книг. Об этом сообщили в департаменте полиции (ДП) Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Решением специализированного суда Жанаозена на каждого нарушителя наложен штраф в размере 35 МРП - 97 230 тенге.

- Продажей религиозной литературы могут заниматься официальные точки реализации книжной продукции, имеющие на это отдельное разрешение. Несмотря на это, незаконные факты всё же встречаются, - рассказал Жанарбек Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области.

Глава департамента полиции напомнил, что за ввоз или распространение религиозной литературы и других материалов, предметов религиозного назначения статьей 490 КоАП РК предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 50 МРП на физических лиц.



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