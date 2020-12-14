В аптеке Актау без рецепта продали кодеиносодержащий лекарственный препарат

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

В рамках проведения оперативно–профилактического мероприятия «Дәрмек» в отношении фармацевта аптеки по адресу 27-27, в котором располагается аптека ТОО «АЙКУН ФАРМА», был выявлен факт безрецептурного отпуска кодеиносодержащего лекарственного средства «Тропикамид».



- Данный материал с видеозаписью направлен в департамент медицинского и фармацевтического контроля области, где в отношении ТОО «АЙКУН ФАРМА» составлен административный протокол по ст.426 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) и наложен штраф в размере 130 МРП (361 140 тенге). Данная аптека и работающие там фармацевты в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности по ст.426 ч.1 КоАП РК за отпуск лекарственных средств без рецепта врача, – сообщили в ДП Мангистауской области.



При наличии информации о реализации аптеками кодеиносодержащих лекарственных средств без рецепта врача просим граждан Актау и Манистауской области сообщать на номер горячей линии 8-777-289-54-80 («Whats App»).