«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 14 Декабря
0...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.09 KZT
  • €1 = 507.81 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 289

В аптеке Актау без рецепта продали кодеиносодержащий лекарственный препарат

Лекарственный препарат, обладающий слабым наркотическим эффектом, без рецепта врача был продан в одной из аптек в 27 микрорайоне. В отношении аптеки составлен административный протокол. Об этом сообщили в департаменте полиции (ДП) Мангистауской области.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
В рамках проведения оперативно–профилактического мероприятия «Дәрмек» в отношении фармацевта аптеки по адресу 27-27, в котором располагается аптека ТОО «АЙКУН ФАРМА», был выявлен факт безрецептурного отпуска кодеиносодержащего лекарственного средства «Тропикамид».

- Данный материал с видеозаписью направлен в департамент медицинского и фармацевтического контроля области, где в отношении ТОО «АЙКУН ФАРМА» составлен административный протокол по ст.426 ч.1 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий) и наложен штраф в размере 130 МРП (361 140 тенге). Данная аптека и работающие там фармацевты в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности по ст.426 ч.1 КоАП РК за отпуск лекарственных средств без рецепта врача, – сообщили в ДП Мангистауской области.

При наличии информации о реализации аптеками кодеиносодержащих лекарственных средств без рецепта врача просим граждан Актау и Манистауской области сообщать на номер горячей линии 8-777-289-54-80 («Whats App»).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика