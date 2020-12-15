В Мангистау началась природоохранная акция «Сайгак»

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Акция продлится до 31 декабря 2020 года.



- Основная цель данного профилактического мероприятия – усиление борьбы с браконьерством, а также пресечение нарушений природоохранного законодательства. Акция направлена на проведение мероприятий по усилению охраны в период гона, окота и лактации сайгаков, а также пресечение нарушений природоохранного законодательства на территории страны, - сообщили в пресс-службе ДП области.



По данным ведомства, в Мангистау созданы мобильные группы из числа представителей сотрудников департамента полиции области, областной территориальной инспекции и инспекторов РГКП ПО «Охотзоопром».



- Полицейскими и заинтересованными органами на постоянной основе ведётся взаимообмен информацией и целенаправленная работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства. В период проведения широкомасштабной акции «Сайгак» будут усилены меры по борьбе с незаконным оборотом рогов сайгаков и их вывозом за пределы страны. В целях усиления работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных группировок, специализирующихся на браконьерстве сайгаков и сбыте его дериватов, а также других видов дикой фауны, - отметили в полиции.