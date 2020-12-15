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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:57

Просмотров: 918

В ДП Мангистауской области наградили отличившихся сотрудников

В канун празднования Дня Независимости в департаменте полиции Мангистауской области прошла церемония награждения. В мероприятии приняли участие руководство департамента, ветераны и личный состав полиции.

Фото пресс-службы ведомства
Медали и дипломы к 29-летию Независимости РК вручил генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции Мангистауской области. Награждение прошло сегодня, 15 декабря, в актовом зале департамента.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе досрочно присвоены специальные звания:
- «полковник полиции» заместителю начальника управления полиции Актау, подполковнику полиции Ильясу Кирбасову ;
- «полковник полиции» заместителю начальника управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области, подполковнику полиции Бекболу Корганбаеву;
- «майор полиции» заместителю командира роты патрульной полиции ДП Мангистауской области, капитану полиции Кыдыржану Балиеву;
- «капитан полиции» помощнику участкового инспектора полиции отдела полиции Бейнеуского района, старшему лейтенанту полиции Кунболату Амандикову.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены старший оперуполномоченный управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области, подполковник полиции Евгений Горбач, заместитель начальника Отдела полиции Бейнеуского района, подполковник полиции Сансызбай Аминов, начальник дежурной части отдела полиции Тупкараганского района, майор полиции Сыдык Зорбаев, командир Специального отряда быстрого реагирования ДП Мангистауской области, капитан полиции Ерболат Рамазанов, старший криминалист оперативно-криминалистической группы отдела полиции Тупкараганского района, майор полиции Нурбол Калсейтулы.

Нагрудной знак «Ішкі істер органдарының үздігі» первой степени присвоен начальнику отдела управления криминальной полиции ДП Мангистауской области, подполковнику полиции Айнур Нурмухановой.

Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени награждены начальник отдела административной полиции управления полиции города Жанаозен, капитан полиции Медет Мушекенов, инспектор управления административной полиции ДП Мангистауской области, капитан полиции Жалел Камаладинов, оперуполномоченный управления по противодействию экстремизму ДП Мангистауской области, майор полиции Рысбек Есбай, старший инспектор управления кадровой политики ДП Мангистауской области, майор полиции Эльмира Султанова.

Также сотрудникам полиции вручены почётные грамоты, грамоты МВД РК и благодарственные письма.

- Служба в полиции всегда была и остаётся делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией, готовых рисковать собой ради других. Подтверждение тому – проявленные вами профессионализм и самоотверженность. Я ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, успехов в работе. И, конечно, благодарю всех вас за службу, — Сказал Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:59
Второй на фото, вроде про него писали в лабе, что записал разговор с прокурором крышевал которого это он?
 
 

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