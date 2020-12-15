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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:17

Просмотров: 208

Бизнесмен из Мангистау обвиняет «Атамекен» в воспрепятствовании его деятельности

Индивидуальный предприниматель Куаныш Жауымбайулы из Мангистауской области обвиняет национальную палату предпринимателей (НПП) «Атамекен» в воспрепятствовании его деятельности. Об этом сообщает МИА КазТАГ.

Иллюстрация к материалу
- 13 июля 2020 года государственным учреждением «Управление финансов Мангистауской области» опубликован торг на веб-портале реестра государственного имущества за №158679 (Тендер по передаче в доверительное управление без права выкупа административного трёхэтажного здания общей площадью 3896 кв.м с отдельно стоящим КПП общей площадью 12.9 квадратных метров и с прилегающей территорией площадью 0,6365 га, расположенных в 35 микрорайоне Актау Мангистауской области), где в качестве потенциального участника выступала и моя организация. 29 июля 2020 года были опубликованы итоги вышеуказанного тендера, по результатам которых я признан победителем, - говорится в обращении Жауымбайулы, направленном в ряд компетентных органов и в редакцию МИА КазТАГ.

При этом поясняется, что договор доверительного управления государственным имуществом №20175-ЭТП был заключен 12 августа 2020 года, а 24 августа 2020 года утверждён акт приёма-передачи руководителем ГУ «Управление финансов Мангистауской области» Беришбаевым К. в лице учредителя, который был подписан между ГУ «Управление предпринимательства и торговли Мангистауской области» в лице балансодержателя, а также ИП «Жауымбайулы Куаныш» в лице доверительного управляющего. Ранее доверительным управляющим здания была палата предпринимателей Мангистауской области, однако срок договора истёк ещё 18 февраля 2020 года.

Согласно условиям договора, ИП «Жауымбайулы Куаныш» имеет право сдавать помещения в этом здании в аренду, в связи с чем ИП направило арендаторам коммерческие предложения. Однако только две компании заключили с ИП договоры аренды.

- Следует отметить, что мной не были получены ответы на неоднократные направления уведомлений в вышеуказанные организации за исключением тех организаций, с кем были заключены вышеуказанные договоры аренды. Далее довожу до вашего сведения, что ранее действовавший договор доверительного управления, заключенный между палатой предпринимателей Мангистауской области и ГУ «Управление финансов Мангистауской области» сроком на пять лет утратил свою силу 18 февраля 2020 года. Данная норма распространяется на все договоры по обслуживанию здания, ранее заключенные между подрядными организациями и палатой предпринимателей Мангистауской области, когда последний являлся доверительным управляющим. К числу таких договоров относятся все договоры, заключенные с организациями и предприятиями об оказании услуг по обслуживанию здания, - подчёркивает предприниматель.

По информации Жауымбайулы, палата предпринимателей Мангистауской области продолжает сдавать в аренду помещения в здании и пользоваться услугами охранной и клининговой компаний.

- Палата предпринимателей Мангистауской области в лице директора Карасаева Нурбека Карасаевича, не имея основания на предоставление в аренду площадей, а также расположения в данном здании, игнорируя мои уведомления и ссылаясь на договорённость с акиматом Мангистауской области об инициации расторжения договора доверительного управлении №20175-ЭТП от 12 августа 2020 года, продолжает данные незаконные действия по сей день, а также отказываясь заключить договор аренды с ИП «Жауымбайулы Куаныш» и освобождения от обязанностей организаций и предприятий, оказывающих услуги по обслуживанию здания (охранное агентство, клининговая компания), что препятствует эффективному управлению объектом мной, - сообщил предприниматель.

По мнению Жауымбайулы, действия Карасаева представляют собой создание административного барьера бизнесу.

Свои обращения предприниматель направил председателю НПП «Атамекен» Аблаю Мырзахметову, акиму Мангистауской области Серикбаю Трумову, руководителю ГУ «Управление финансов Мангистауской области К.Беришбаеву и другим руководителям компетентных структур.

В то же время в социальных сетях распространяется аудиозапись предполагаемого разговора между акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым и некими лицами, представляющими бизнес-структуры, относительно указанного здания, в ходе которого возможные представители палаты предпринимателей высказывают недовольство тем, что тендер на доверительное управление зданием выиграло ИП.




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