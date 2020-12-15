Жестокое обращение тренера по волейболу с подопечными попало на видео в Мангистау

По словам очевидцев, инцидент произошёл вчера, 14 декабря, в спортивном комплексе села Мангистау-5. Тренер волейбольной команды девочек из Жанаозена наносил воспитанницам удары по лицу и голове.Мама одной из девочек из другой команды сняла жестокое обращение на видео. Пользователей Сети возмутили подобные методы воспитания спортсменов.- Кто после такого отдаст дочь в спорт? – задал вопрос один из пользователей Instagram.