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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:05

Просмотров: 1989

Жестокое обращение тренера по волейболу с подопечными попало на видео в Мангистау

В Сети появилось видео, на котором тренер волейбольной команды бьёт воспитанниц по лицу и голове.

Скриншот видеоматериала
По словам очевидцев, инцидент произошёл вчера, 14 декабря, в спортивном комплексе села Мангистау-5. Тренер волейбольной команды девочек из Жанаозена наносил воспитанницам удары по лицу и голове.

Мама одной из девочек из другой команды сняла жестокое обращение на видео. Пользователей Сети возмутили подобные методы воспитания спортсменов.

- Кто после такого отдаст дочь в спорт? – задал вопрос один из пользователей Instagram.






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Комментарии ( 5 )

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Adai79 (Посетители) Сегодня, 14:52
На кол, данного барана надо посадить и прилюдно bazar
 
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  • Сергей Владимиров
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:43
По закону надо это дело решать!
Мужчина, тем более тренер, и бьёт девочку, ужс
 
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  • Сергей Владимиров
 замакима (Посетители) Сегодня, 14:32
Штаааааа мужик бьёт девочку при всех. У неё мнение о мужчинах теперь какое будет. Психику ребёнку сломает же. Я не знаю чтобы сделал с этим тренером если бы он мою дочь так по лицу ударил

Арматурой его пригрел бы от души. Терпения родителям
 
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  • Aktauskii
  • Empro
  • Сергей Владимиров
 Toryn (Посетители) Сегодня, 14:16
У нас тоже был тренер по волейболу в школе очень импульсивный, орал так что его боялись все участники соревнований, но чтоб до рукоприкладства дошло - такого никогда не было.
 
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 Rosov (Посетители) Сегодня, 14:10
Рекомендовал бы девочкам позвать своих отцов и братьев и тактично и доходчиво объяснить БЫВШЕМУ тренеру что он был не прав.

А так до трёх лет сроку может получить.
 
 

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