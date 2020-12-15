Осужденная пыталась дать взятку сотруднику колонии в Мангистау

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Заключённая колонии-поселения пыталась дать взятку сотруднику УИС. В данный момент она отбывает наказание по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество в особо крупном размере».



Ранее у осужденной был изъят мобильный телефон. Чтобы избежать составления материалов о дисциплинарном нарушении, она предложила начальнику отдела контролёрской службы денежное вознаграждение в размере 50 тысяч тенге.



Сотрудник обратился в группу собственной безопасности департамента УИС. Тем же вечером при передаче денежных средств осужденная была задержана сотрудниками департамента УИС и полиции. В настоящий момент в отношении заключённой проводится досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК («Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций»).