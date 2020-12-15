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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:48

Просмотров: 133

Осужденная пыталась дать взятку сотруднику колонии в Мангистау

Заключённая колонии, осужденная за мошенничество, попыталась подкупить сотрудника уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области. В её отношении начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента УИС.

Фото kapital.kz
Заключённая колонии-поселения пыталась дать взятку сотруднику УИС. В данный момент она отбывает наказание по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее у осужденной был изъят мобильный телефон. Чтобы избежать составления материалов о дисциплинарном нарушении, она предложила начальнику отдела контролёрской службы денежное вознаграждение в размере 50 тысяч тенге.

Сотрудник обратился в группу собственной безопасности департамента УИС. Тем же вечером при передаче денежных средств осужденная была задержана сотрудниками департамента УИС и полиции. В настоящий момент в отношении заключённой проводится досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК («Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций»).



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 14:55
Там раньше глушители сотовой свзя стояли, так вот они их отключили чтобы дать им возможность звонить за мзду. Поставьте глушитель и телефон им ненужен будет неужели мозгов нет. Хватит брать за эту услугу.
 
 

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