Прилетевших из-за рубежа пассажиров без справки ПЦР поместили в провизорный центр в Актау

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Накануне, 14 декабря, в Казахстан прибыли 14 международных авиарейсов из ОАЭ, России, Беларуси, Турции, Узбекистана и Украины, передаёт Azattyq Rýhy со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, из 923 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 842 человек, без справок прибыл 81 гражданин РК.
В том числе:
- в аэропорт Алматы прибыли четыре рейса с 541 пассажиром: со справками – 499, без справок – 42;
- в аэропорт Нур-Султана – семь рейсов с 209 пассажирами: со справками – 183, без справок – 26;
- в аэропорт Актау – один рейс с 141 пассажиром: со справками – 128, без справок – 13;
- в аэропорт Шымкента – два рейса с 32 пассажирами: все пассажиры прибыли со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
- Изолировали, наверное, неправильное слово. По постановлению, граждан РК без ПЦР-справок увозят в провизорный центр для сдачи анализов. В случае, если анализы отрицательные данных граждан выписывают домой, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.
По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, из 923 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 842 человек, без справок прибыл 81 гражданин РК.
В том числе:
- в аэропорт Алматы прибыли четыре рейса с 541 пассажиром: со справками – 499, без справок – 42;
- в аэропорт Нур-Султана – семь рейсов с 209 пассажирами: со справками – 183, без справок – 26;
- в аэропорт Актау – один рейс с 141 пассажиром: со справками – 128, без справок – 13;
- в аэропорт Шымкента – два рейса с 32 пассажирами: все пассажиры прибыли со справками.
Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
- Изолировали, наверное, неправильное слово. По постановлению, граждан РК без ПЦР-справок увозят в провизорный центр для сдачи анализов. В случае, если анализы отрицательные данных граждан выписывают домой, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.
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