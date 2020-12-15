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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:22

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Прилетевших из-за рубежа пассажиров без справки ПЦР поместили в провизорный центр в Актау

Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.

Иллюстративное фото
Накануне, 14 декабря, в Казахстан прибыли 14 международных авиарейсов из ОАЭ, России, Беларуси, Турции, Узбекистана и Украины, передаёт Azattyq Rýhy со ссылкой на Межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, из 923 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 842 человек, без справок прибыл 81 гражданин РК.

В том числе:
- в аэропорт Алматы прибыли четыре рейса с 541 пассажиром: со справками – 499, без справок – 42;
- в аэропорт Нур-Султана – семь рейсов с 209 пассажирами: со справками – 183, без справок – 26;
- в аэропорт Актау – один рейс с 141 пассажиром: со справками – 128, без справок – 13;
- в аэропорт Шымкента – два рейса с 32 пассажирами: все пассажиры прибыли со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

- Изолировали, наверное, неправильное слово. По постановлению, граждан РК без ПЦР-справок увозят в провизорный центр для сдачи анализов. В случае, если анализы отрицательные данных граждан выписывают домой, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта Актау.



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