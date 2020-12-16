Нейрохирурги предотвратили повторный инсульт у жителя Мангистау

Думан Мырзабеков. Фото из архива Lada.kz

Врачи Мангистау 14 декабря провели первую в регионе операцию по предотвращению инсульта.



Как рассказал Думан Мырзабеков, в октябре 60-летний пациент получил ишемический инсульт из-за закупорки внутренней сонной артерии. Позже его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение провести операцию для обеспечения кровоснабжения мозга.



- В такой ситуации риск повторного инсульта и получение инвалидности очень высокий. Кожный сосуд мы соединили с мозговым сосудом, тем самым создав обходной путь кровоснабжения мозга для снижения риска повторного инсульта. Данная операция в нашей больнице проведена впервые, относится к высокотехнологическим операциям. А они выполняются в республике только в нескольких клиниках. Благодаря опыту, полученному в национальном центре нейрохирургии, мы готовы оказать помощь таким пациентам, - сказал Думан Мырзабеков.



Врач добавил, что медики не исключают полное восстановление здоровья мужчины, несмотря на перенесенный ранее инсульт.