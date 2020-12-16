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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:25

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Нейрохирурги предотвратили повторный инсульт у жителя Мангистау

В Мангистауской областной больнице (МОБ) впервые провели сложную операцию по предотвращению инсульта. Пациентом нейрохирургов стал 60-летний житель области. Об этом рассказал Думан Мырзабеков, врач-нейрохирург областной больницы.

Думан Мырзабеков. Фото из архива Lada.kz
Врачи Мангистау 14 декабря провели первую в регионе операцию по предотвращению инсульта.

Как рассказал Думан Мырзабеков, в октябре 60-летний пациент получил ишемический инсульт из-за закупорки внутренней сонной артерии. Позже его состояние ухудшилось, и врачи приняли решение провести операцию для обеспечения кровоснабжения мозга.

- В такой ситуации риск повторного инсульта и получение инвалидности очень высокий. Кожный сосуд мы соединили с мозговым сосудом, тем самым создав обходной путь кровоснабжения мозга для снижения риска повторного инсульта. Данная операция в нашей больнице проведена впервые, относится к высокотехнологическим операциям. А они выполняются в республике только в нескольких клиниках. Благодаря опыту, полученному в национальном центре нейрохирургии, мы готовы оказать помощь таким пациентам, - сказал Думан Мырзабеков.

Врач добавил, что медики не исключают полное восстановление здоровья мужчины, несмотря на перенесенный ранее инсульт.



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