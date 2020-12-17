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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 385

Покупатели вправе требовать сертификаты на пиротехнику в Мангистау

Стражи порядка рекомендуют приобретать сертифицированную пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее продажи местах, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
На территории области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Пиротехника», которое проходит в два этапа с 15 декабря по 7 января.

Акция направлена на соблюдение физическими и юридическими лицами установленных правил оборота пиротехнических веществ и изделий. В ОПМ задействованы сотрудники подразделений административной полиции, местной полицейской службы и органы гражданской защиты ДЧС.

- Настоятельно рекомендуется приобретать сертифицированную (лицензионную) пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее продажи местах, при наличии инструкции к применению и использованию. В инструкции для пользователей должно быть прописано безопасное расстояние для использования фейерверков, петард, салютов и бенгальских огней. Напомним, что покупатели вправе требовать предоставление сертификатов, разрешений, инструкций по безопасности, – объяснил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.



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Комментарии ( 2 )

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  • Жанар
 Rosov (Посетители) Сегодня, 13:14
Ну посмотрим, какой будет контроль за соблюдением этих правил. Или как обычно прикроют за бабуленции и сами же проверяющие решат все проблемы с разрешениями и сертификатами.
 
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  • Жанар
  • Oraz
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 11:16
Запретить торгашам эти самопальные китайские хлопушки к продаже, всё равно не кто не соблюдает ТБ, и обязательно будут травмы.

Это точно.
 
 

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