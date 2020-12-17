Покупатели вправе требовать сертификаты на пиротехнику в Мангистау

- Настоятельно рекомендуется приобретать сертифицированную (лицензионную) пиротехническую продукцию только в специально отведенных для ее продажи местах, при наличии инструкции к применению и использованию. В инструкции для пользователей должно быть прописано безопасное расстояние для использования фейерверков, петард, салютов и бенгальских огней. Напомним, что покупатели вправе требовать предоставление сертификатов, разрешений, инструкций по безопасности, – объяснил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

На территории области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Пиротехника», которое проходит в два этапа с 15 декабря по 7 января.Акция направлена на соблюдение физическими и юридическими лицами установленных правил оборота пиротехнических веществ и изделий. В ОПМ задействованы сотрудники подразделений административной полиции, местной полицейской службы и органы гражданской защиты ДЧС.