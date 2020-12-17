«Так жить приятнее»: Жители одного из домов Актау украсили этаж к Новому году

Скриншот видеоматериала
Общий коридор четвертого этажа дома №22 в 5 микрорайоне Актау жильцы украсили мишурой и игрушками. В нескольких местах они поставили наряженные елки.
- На Новый год наряжали вместе со всеми соседями сообща, дети тоже помогали. Так просто жить приятнее, - рассказал один из жителей этажа.
По их словам, остальным этажам требуется благоустройство.
- Спуститесь на другие этажи, посмотрите, почему мы не хотим так жить. Мы уже немного привыкли к такому подъезду красивому, а другие заходят и удивляются, говорят, что классно все сделали, - добавил жилец.
Ранее житель этого этажа самостоятельно провел ремонт в общем коридоре. Для отделки он использовал то, что нашел на строящихся объектах города, а часть материалов купил на свои деньги.
- На Новый год наряжали вместе со всеми соседями сообща, дети тоже помогали. Так просто жить приятнее, - рассказал один из жителей этажа.
По их словам, остальным этажам требуется благоустройство.
- Спуститесь на другие этажи, посмотрите, почему мы не хотим так жить. Мы уже немного привыкли к такому подъезду красивому, а другие заходят и удивляются, говорят, что классно все сделали, - добавил жилец.
Ранее житель этого этажа самостоятельно провел ремонт в общем коридоре. Для отделки он использовал то, что нашел на строящихся объектах города, а часть материалов купил на свои деньги.