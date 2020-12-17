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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 1307

«Так жить приятнее»: Жители одного из домов Актау украсили этаж к Новому году

Жильцы сами украсили общий коридор на своем этаже мишурой и гирляндами. По их словам, они просто хотели встретить Новый год в приятной обстановке.

Скриншот видеоматериала
Общий коридор четвертого этажа дома №22 в 5 микрорайоне Актау жильцы украсили мишурой и игрушками. В нескольких местах они поставили наряженные елки.

- На Новый год наряжали вместе со всеми соседями сообща, дети тоже помогали. Так просто жить приятнее, - рассказал один из жителей этажа.

По их словам, остальным этажам требуется благоустройство.

- Спуститесь на другие этажи, посмотрите, почему мы не хотим так жить. Мы уже немного привыкли к такому подъезду красивому, а другие заходят и удивляются, говорят, что классно все сделали, - добавил жилец.



Ранее житель этого этажа самостоятельно провел ремонт в общем коридоре. Для отделки он использовал то, что нашел на строящихся объектах города, а часть материалов купил на свои деньги.



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Комментарии ( 4 )

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  • Жанар
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 14:17
Цитата: Rosov
но так же должны быть поощрены руководством бездействующих ЖКХ и акимата.

Вряд ли!...Они на следующий год выделят money на ремонт дома которые распилят по карманам, а ремонт будет ещё долгим.
А, украсили коридор этажа люди для себя, потому что живут там годами, а не приблудные аулбаи.

Это точно.
 
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  • Сухов.
 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:44
МОЛОДЦЫ! bravo

Вы только музыку накладывайте фоном. А то такая одышка у оператора что кажется фильм ужасов смотришь, маньяк идёт убивать.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Dushman
  • Toryn
 Rosov (Посетители) Сегодня, 13:35
Цитата: мунайши73
что там говорят нормы пожарной безопасности?


Нормы говорят много чего.

У нас в доме на некоторых этажах стоят старые деревяшки с полов и выброшенная мебель. Внизу, возле мусорки ВСЕГДА лежит куча коробок, приволочённые работниками соседних магазинов. Вот такие вот нормы.

А ребята, кто сделал ремонт в подъезде, украсил его, повесил спорт инвентарь - не просто достойны уважения, но так же должны быть поощрены руководством бездействующих ЖКХ и акимата. Я считаю.
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 13:06
Здорово! Интересно что там говорят нормы пожарной безопасности?
 
 

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