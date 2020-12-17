Да будет газ! Сегодня в Актау запланирован завоз около 200 тонн голубого топлива

- В частности, 16 декабря в Актау завезено 157 тонн газа, на 17 декабря запланирован завоз 187,3 тонны, - заверили в акимате.

Местные чиновники провели переговоры по обеспечению Актау сжиженным газом. Организуется дополнительная транспортировка газа на территорию города с Казахского газоперерабатывающего завода в Жанаозене.По результатам утреннего мониторинга, 17 декабря на территории города работают 24 газозаправочные станции.