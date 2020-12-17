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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 305

Да будет газ! Сегодня в Актау запланирован завоз около 200 тонн голубого топлива

Чиновники решают вопрос со сжиженным газом в Актау, сообщили в городском акимате.

Фото из архива «Лады»
Местные чиновники провели переговоры по обеспечению Актау сжиженным газом. Организуется дополнительная транспортировка газа на территорию города с Казахского газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

- В частности, 16 декабря в Актау завезено 157 тонн газа, на 17 декабря запланирован завоз 187,3 тонны, - заверили в акимате.


По результатам утреннего мониторинга, 17 декабря на территории города работают 24 газозаправочные станции.



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Комментарии ( 2 )

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motor (Посетители) Сегодня, 14:42
"Местные чиновники провели переговоры по обеспечению Актау сжиженным газом". Вопрос: Почему только после возмущения народа вы проводите переговоры? Неужели трудно было организовать систему поставки заблаговременно?? Кто у вас конкретно отвечает за сбой газа в поставках???
 
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  • Жанар
  • motor
  • мунайши73
  • Абвгд
 Сухов. (Посетители) Сегодня, 14:29
Местные чиновники провели "переговоры" по обеспечению Актау сжиженным газом.

И за возмущённых автолюбителей у них произошёл облом продать газ предназначенный для Актау, другим "клиентам".

Это точно.
 
 

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