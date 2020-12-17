Библиотеку и стадион открыли в Мангистауском районе

Строительство двухэтажного здания библиотеки общей площадью 966,7 квадратных метра началось в конце 2019 года. Общая стоимость проекта 190 397 000 тенге.Хранилище библиотеки рассчитано более чем на 50 тысяч книг. Также имеется читальный зал на 50 человек.Кроме этого, в Мангистауском районе сдан в эксплуатацию стадион на 600 посадочных мест и 2200 метров беговой дорожки. Для большого и малого футбола приобретена машина для очистки газона.