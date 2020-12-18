Два континента, два моря и пять стран: Морской порт Актау встретил первый контейнерный поезд из Турции

- Значимость сегодняшнему событию придаёт тот факт, что это первый полноценный контейнерный поезд в направлении Китая. Таким образом, обеспечена обратная загрузка на маршруте ТМТМ, что, в свою очередь, значительно улучшает экономику перевозок, - отметил руководитель порта Актау Абай Турикпенбаев.

Первый транзитный контейнерный поезд из 42 контейнеров с электронными товарами прибыл в морской порт Актау из Турции. Далее он проследовал по территории Казахстана и через приграничную казахстанско-китайскую станцию Алтынколь отправился в Сиань.Общая протяженность маршрута поезда составит 8 693 километров - это два континента, два моря и пять стран. Запланированное время в пути - 12 суток.