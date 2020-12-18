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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 582

Два континента, два моря и пять стран: Морской порт Актау встретил первый контейнерный поезд из Турции

Первый экспортный контейнерный поезд был отправлен по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщает АО «НК «Қазақстан темiр жолы» (Казахстанские железные дороги).

Кадр видео
Первый транзитный контейнерный поезд из 42 контейнеров с электронными товарами прибыл в морской порт Актау из Турции. Далее он проследовал по территории Казахстана и через приграничную казахстанско-китайскую станцию Алтынколь отправился в Сиань.

Общая протяженность маршрута поезда составит 8 693 километров - это два континента, два моря и пять стран. Запланированное время в пути - 12 суток.

- Значимость сегодняшнему событию придаёт тот факт, что это первый полноценный контейнерный поезд в направлении Китая. Таким образом, обеспечена обратная загрузка на маршруте ТМТМ, что, в свою очередь, значительно улучшает экономику перевозок, - отметил руководитель порта Актау Абай Турикпенбаев.





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Комментарии ( 3 )

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  • dom555
  • mer
 n92 (Посетители) Сегодня, 11:30
Цитата: 37090
Торговля между странами это хорошо

хорошо, но пользы от этого нам не будет...
другое дело если бы сказали, что от этого продукты, товары подешевеют на столько%
 
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kaireke (Посетители) Сегодня, 11:29
Теперь ждем пассажирский поезд!
 
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  • Ingul
 37090 (Посетители) Сегодня, 10:31
Торговля между странами это хорошо
 
 

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