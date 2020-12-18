Акимат Актау три года не разрешал благоустройство причала в 14 микрорайоне Актау

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Владелец причала для прогулочных катамаранов в 14 микрорайоне Сергей Ворожейкин обратился в редакцию с комментарием недавней жалобы жителей Актау на состояние причального сооружения.
Предприниматель рассказал, что с 2017 года просит у акимата разрешение на благоустройство прилежащей территории. Однако в акимате Актау раз за разом по непонятным причинам отказывали Сергею Ворожейкину или же просто игнорировали.
- В 2016 году я пришёл в акционерное общество (АО) «Фонд развития предпринимательства «Даму» с проектом прогулочных катамаранов и причала. Этот проект одобрили, и я взял кредит на постройку катамаранов. Начиная с 2017 года, обращался в городской акимат с просьбой выделить земельный участок для строительства причала. Мне сообщили, что выделить участок акимат не может, поэтому мы заключили меморандум о сотрудничестве по развитию. На основе этого меморандума я построил временный причал. Это единственное, на что я имел право. После этого пытался добиться от акимата разрешения на благоустройство, но безуспешно, - рассказал Сергей Ворожейкин.
По словам предпринимателя, не получив от местных властей разрешения на благоустройство и модернизацию территории, он попытался заверить эскиз современного причала с благоустроенной территорией, а потом – хотя бы схему его размещения.
- Пытался получить разрешение на установку информационных табличек для иностранных туристов и на расчистку дна. Хотел переместить причал на Солдатский пляж. Даже был готов принять участие в аукционе на этот земельный участок. Но власти города и области не реагировали на мои запросы, - сообщил Сергей Ворожейкин.
В июне 2020 года городской акимат порекомендовал предпринимателю расторгнуть меморандум о сотрудничестве по развитию.
- Я написал письмо акиму области о том, что готов инвестировать в причальное сооружение и благоустройство прилежащей территории. После этого ничего не произошло. Что бы я не пытался сделать, никто не реагирует. Я не могу в этом вопросе критиковать нынешнего акима, потому что это всё началось не при нём. Но никто не даёт мне никаких ответов, а теперь и вовсе предлагают расторгнуть меморандум, - добавил Сергей Ворожейкин.
Ситуацию прокомментировали в местном исполнительном органе.
Малик Абдыкадыров, заместитель акима Актау, сообщил, что деятельность предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке на катамаранах, не регулируется городскими властями ради сохранения конкурентной среды. Для выхода судов в море необходимо согласование со стороны областного департамента полиции, департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) и пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
- В настоящее время акимат Актау прорабатывает вопрос объявления конкурса в рамках государственно-частного партнёрства для строительства причального сооружения в 14А микрорайоне. В ходе строительства будет предусмотрено благоустройство прилежащей территории, - добавил Малик Абдыкадыров.
Напомним, ранее читатель Lada.kz выразил недовольство состоянием городского причала для прогулочных катамаранов.
Предприниматель рассказал, что с 2017 года просит у акимата разрешение на благоустройство прилежащей территории. Однако в акимате Актау раз за разом по непонятным причинам отказывали Сергею Ворожейкину или же просто игнорировали.
- В 2016 году я пришёл в акционерное общество (АО) «Фонд развития предпринимательства «Даму» с проектом прогулочных катамаранов и причала. Этот проект одобрили, и я взял кредит на постройку катамаранов. Начиная с 2017 года, обращался в городской акимат с просьбой выделить земельный участок для строительства причала. Мне сообщили, что выделить участок акимат не может, поэтому мы заключили меморандум о сотрудничестве по развитию. На основе этого меморандума я построил временный причал. Это единственное, на что я имел право. После этого пытался добиться от акимата разрешения на благоустройство, но безуспешно, - рассказал Сергей Ворожейкин.
По словам предпринимателя, не получив от местных властей разрешения на благоустройство и модернизацию территории, он попытался заверить эскиз современного причала с благоустроенной территорией, а потом – хотя бы схему его размещения.
- Пытался получить разрешение на установку информационных табличек для иностранных туристов и на расчистку дна. Хотел переместить причал на Солдатский пляж. Даже был готов принять участие в аукционе на этот земельный участок. Но власти города и области не реагировали на мои запросы, - сообщил Сергей Ворожейкин.
В июне 2020 года городской акимат порекомендовал предпринимателю расторгнуть меморандум о сотрудничестве по развитию.
- Я написал письмо акиму области о том, что готов инвестировать в причальное сооружение и благоустройство прилежащей территории. После этого ничего не произошло. Что бы я не пытался сделать, никто не реагирует. Я не могу в этом вопросе критиковать нынешнего акима, потому что это всё началось не при нём. Но никто не даёт мне никаких ответов, а теперь и вовсе предлагают расторгнуть меморандум, - добавил Сергей Ворожейкин.
Ситуацию прокомментировали в местном исполнительном органе.
Малик Абдыкадыров, заместитель акима Актау, сообщил, что деятельность предпринимателей, оказывающих услуги по перевозке на катамаранах, не регулируется городскими властями ради сохранения конкурентной среды. Для выхода судов в море необходимо согласование со стороны областного департамента полиции, департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) и пограничной службы КНБ Республики Казахстан.
- В настоящее время акимат Актау прорабатывает вопрос объявления конкурса в рамках государственно-частного партнёрства для строительства причального сооружения в 14А микрорайоне. В ходе строительства будет предусмотрено благоустройство прилежащей территории, - добавил Малик Абдыкадыров.
Напомним, ранее читатель Lada.kz выразил недовольство состоянием городского причала для прогулочных катамаранов.