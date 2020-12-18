Акимат Актау: Застройщики не получили разрешение на привлечение средств дольщиков

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В социальных сетях и на страницах СМИ публикуется информация о продаже квартир в строящихся жилых домах.
Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» лицо (физическое или юридическое), намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.
Для получения информации по данному вопросу граждане могут обращаться в Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, кабинет №218. Номер контакта Whatsapp: 8 (702) 842 45 29.
Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» лицо (физическое или юридическое), намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.
- Однако, на сегодняшний день ни одно лицо, осуществляющее строительство жилых домов на территории Актау, для получения разрешения на привлечение средств дольщиков в акимат не обращалось, - сообщили чиновники.
Для получения информации по данному вопросу граждане могут обращаться в Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, кабинет №218. Номер контакта Whatsapp: 8 (702) 842 45 29.