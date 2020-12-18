Акимат Актау: Застройщики не получили разрешение на привлечение средств дольщиков

- Однако, на сегодняшний день ни одно лицо, осуществляющее строительство жилых домов на территории Актау, для получения разрешения на привлечение средств дольщиков в акимат не обращалось, - сообщили чиновники.

В социальных сетях и на страницах СМИ публикуется информация о продаже квартир в строящихся жилых домах.Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» лицо (физическое или юридическое), намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.