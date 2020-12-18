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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 152

Акимат Актау: Застройщики не получили разрешение на привлечение средств дольщиков

На сегодня ни одно юридическое или физическое лицо, осуществляющее строительство жилых домов на территории города, для получения разрешения на привлечение средств дольщиков в городской акимат не обращалось, как сообщает пресс-служба.

Фото из доступных источников
В социальных сетях и на страницах СМИ публикуется информация о продаже квартир в строящихся жилых домах.

Согласно Закону «О долевом участии в жилищном строительстве» лицо (физическое или юридическое), намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.

- Однако, на сегодняшний день ни одно лицо, осуществляющее строительство жилых домов на территории Актау, для получения разрешения на привлечение средств дольщиков в акимат не обращалось, - сообщили чиновники.


Для получения информации по данному вопросу граждане могут обращаться в Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, кабинет №218. Номер контакта Whatsapp: 8 (702) 842 45 29.






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Комментарии ( 1 )

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Сухов. (Посетители) Сегодня, 18:28

Для получения информации по данному вопросу граждане могут обращаться в Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства, кабинет №218. Номер контакта Whatsapp: 8 (702) 842 45 29.

Это что информация для новых лохотронщиков "строителей", в новом году что бы кинуть дольщиков на деньги.

Это точно.
 
 

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