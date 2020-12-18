Уникальную операцию провели в детской Мангистауской больнице

Фото предоставлено Азаматом Сарсенбаевым

Операцию, уникальную для Мангистауской области, врачи региональной детской больницы провели 14 декабря.



Годовалый ребёнок чувствовал тошноту и отказывался кушать на протяжении двух дней. Его доставили в приёмный покой, где врачи предварительно диагностировали кишечную непроходимость.



- Обычно для подобных операций делают разрез в брюшной полости. Мы провели её лапароскопическим путём, без разреза. Это позволит ребёнку быстрее восстановиться, - сообщил Насухан Отаргазиев.



В данный момент благодаря операции ребёнок чувствует себя хорошо.