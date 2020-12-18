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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:45

Просмотров: 472

Уникальную операцию провели в детской Мангистауской больнице

Врачи Мангистауской областной многопрофильной детской больницы впервые провели операцию лапароскопическим путём. Об этом рассказал детский хирург Насухан Отаргазиев.

Фото предоставлено Азаматом Сарсенбаевым
Операцию, уникальную для Мангистауской области, врачи региональной детской больницы провели 14 декабря.

Годовалый ребёнок чувствовал тошноту и отказывался кушать на протяжении двух дней. Его доставили в приёмный покой, где врачи предварительно диагностировали кишечную непроходимость.

- Обычно для подобных операций делают разрез в брюшной полости. Мы провели её лапароскопическим путём, без разреза. Это позволит ребёнку быстрее восстановиться, - сообщил Насухан Отаргазиев.

В данный момент благодаря операции ребёнок чувствует себя хорошо.



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