Асфальт меняли и раскурочили трубопровод поливной системы в Актау

- В этом году установили систему индивидуального прикорневого полива, и в конце этого же года её так беспощадно ломают. Надеюсь, что коммунальные службы найдут объяснение порче городского имущества укладчиками асфальта. А, может, эти обрезки труб будут в дальнейшем опять смонтированы в поливную систему? Часть из них уже растаскана подростками, - недоумевает горожанин.

Местный житель считает, что уничтожение поливочного трубопровода это нерациональное решение.Редакция направила официальный запрос в городской акимат с вопросами: