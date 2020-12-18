Асфальт меняли и раскурочили трубопровод поливной системы в Актау

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Местный житель считает, что уничтожение поливочного трубопровода это нерациональное решение.
Редакция направила официальный запрос в городской акимат с вопросами:
1) Сколько было затрачено средств из городского бюджета на монтаж труб для полива зелёных насаждений в сквере 12 микрорайона?
2) За чей счёт будет решён вопрос восстановления поливочной системы, и кто понесёт финансовую ответственность за порчу имущества?
- В этом году установили систему индивидуального прикорневого полива, и в конце этого же года её так беспощадно ломают. Надеюсь, что коммунальные службы найдут объяснение порче городского имущества укладчиками асфальта. А, может, эти обрезки труб будут в дальнейшем опять смонтированы в поливную систему? Часть из них уже растаскана подростками, - недоумевает горожанин.
Редакция направила официальный запрос в городской акимат с вопросами:
1) Сколько было затрачено средств из городского бюджета на монтаж труб для полива зелёных насаждений в сквере 12 микрорайона?
2) За чей счёт будет решён вопрос восстановления поливочной системы, и кто понесёт финансовую ответственность за порчу имущества?