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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:35

Просмотров: 286

Асфальт меняли и раскурочили трубопровод поливной системы в Актау

Вскрывая старый асфальт и укладывая новый, рабочим пришлось ломать трубы, проложенные для индивидуального прикорневого полива растений. Об этом местный житель рассказал на видео, которое он снял в сквере 12 микрорайона.

Кадр видео
Местный житель считает, что уничтожение поливочного трубопровода это нерациональное решение.

- В этом году установили систему индивидуального прикорневого полива, и в конце этого же года её так беспощадно ломают. Надеюсь, что коммунальные службы найдут объяснение порче городского имущества укладчиками асфальта. А, может, эти обрезки труб будут в дальнейшем опять смонтированы в поливную систему? Часть из них уже растаскана подростками, - недоумевает горожанин.


Редакция направила официальный запрос в городской акимат с вопросами:

1) Сколько было затрачено средств из городского бюджета на монтаж труб для полива зелёных насаждений в сквере 12 микрорайона?

2) За чей счёт будет решён вопрос восстановления поливочной системы, и кто понесёт финансовую ответственность за порчу имущества?




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Комментарии ( 2 )

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  • Oraz
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 21:25
, рабочим пришлось ломать трубы,... рукамиводитель ломастеров дал команду?, значит спрос с него, как раньше было в библиотеках?- книгу про.... в 10 кратном размере по цене плати иль восстанови сопоставимым. podzatylnik
 
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  • ЁмоЁ
  • TU-154
  • Oraz
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 21:23
Поломали и бросили как мусор не только новый прикорневой трубопровод, но и не соизволили привести в порядок прилегающую к асфальтовым дорожкам почву , убрать остатки рассыпанных кучек асфальта. Почему исполнители такой корявой работы и кто принимал , подписывал акты на выполненные работы не несут никакой ответственности? Пока с ремонтников не будет спрос за плохое качество работы, будем видить то, что видим.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • TU-154
  • Oraz
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:46
жаль автор не заснял торчащий пластик прямо из асфальта в районе остановки возле 12-1
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:46
жаль автор не заснял торчащий пластик прямо из асфальта в районе остановки возле 12-1
 
 

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