В Мангистау еще 12 человек заразились коронавирусом

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 652 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано 12 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 824 человека, из них 45 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3561 случай заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 824 человека, из них 45 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и четыре летальных исхода.
На сегодня в нашем регионе зарегистрирован 3561 случай заболевания COVID-19.