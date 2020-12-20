Ночью в Актау подросток застрял в лифте

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По данным ведомства, вызов спасателям поступил 19 декабря в 03:13. В лифте одного из домов 33 микрорайона на 4 этаже остался подросток.



- Добравшись до места вызова, спасатели с помощью специнструментов открыли дверь лифта и вытащили оставшегося внутри ребенка, - рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям.