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ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 18:59

Просмотров: 161

Будут ли жителей Мангистау пускать на партнерские роды?

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области ответили на вопрос о партнерских родах в условиях пандемии.

Фото из архива Lada.kz
7 декабря в Казахстане главный санитарный врач страны Ерлан Киясов в своем постановлении разрешил проводить партнерские роды при наличии у партнера свежей справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Корреспондент Lada.kz обратилась в управление здравоохранения Мангистауской области, чтобы узнать, какие правила действуют в регионе при партнерских родах. В ведомстве отметили, что присутствовать на родах можно только партнерам рожениц, которых госпитализировали в областной перинатальный центр.

- Партнера пускают только в том случае, если у него на руках есть ПЦР тест на коронавирус с отрицательным результатом. Сложность для партнеров может состоять в том, что или они не успеют к родам сдать тест на коронавирус, или же справка может оказаться просрочена. В случае, если справка актуальна, то в ОПЦ практикуют партнерские роды. Партнерам надо носить маски и менять их каждые четыре часа, - сообщил руководитель пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области Нурбол Окуов.

По словам представителя облздрава, тест на коронавирус партнеры должны сдавать платно. Для беременных исследование проводят бесплатно.
В родильный зал актауского городского роддома посторонних не пускают.

- В Актауском городском перинатальном центре продолжают работать согласно постановлению от 23 октября 2020 года. Там нет партнерских родов, 80 процентов родов происходят в изоляторе, там тесно, туда не могут допустить партнеров. Да и пандемия показала, что нет особой пользы от партнерских родов, меньше осложнений, разве что для праздного интереса, - считает Нурбол Окуов.



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